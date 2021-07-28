«Симулировал сумасшествие»: в жуткой истории убитой на глазах дочерей матери из Башкирии вскрылись новые факты

Оксана прожила с мужем почти 6 лет и ни разу не упоминала о его проблемах именно с психикой

Год назад Башкирию потрясла новость о кровавой расправе над молодой женщиной ее собственным супругом. 31-летний житель Белокатайского района Александр Алексеев вместе с женой на машине поехал в соседнюю Сатку, чтобы отвезти дочерей в стоматологию. По дороге на почве ревности супруги разругались, и мужчина набросился на жену с ножом. Методично и хладнокровно он раз за разом наносил удары сначала обычным кухонным ножом, а потом перерезал горло канцелярским.

Следователям Александр заявил, что он был ослеплен яростью и ревностью, а потому не осознавал свои действия. Судебная психиатрическая экспертиза, на которую мужчину специально возили в Екатеринбург, выявила у него хроническое психическое расстройство: якобы он убивал свою жену в состоянии аффекта и не мог осознавать и контролировать свои поступки. Казалось, судьба обвиняемого определена – его отправят в психиатрическую клинику на принудительное решение, вот только такой поворот событий совсем не устроил родственников убитой 30-летней Оксаны Алексеевой. Они уверены, что душегуб абсолютно вменяем и неплохо притворяется сумасшедшим, чтобы избежать тюремного срока, а после через несколько лет выйти на свободу и найти себе новую жертву.

Родные убитой переживают, что Александр может выйти из психиатрической клиники и найти себе новую жертву

Адвокат матери погибшей Оксаны, которая проходит пострадавшей по уголовному делу, Александр Войцех также уверен: экспертиза проводилась с нарушениями, и ее результаты не должны стать основанием для вынесения судебного решения. Почему Александр Алексеев – расчетливый абьюзер, а не сумасшедший, каким образом ему удалось избежать наказания при попытке убийства первой жены, и почему при нотариальном оформлении сделки по продаже автомобиля в СИЗО мужчину признали дееспособным – читайте в материале «КП-Уфа».

«ВСЕГДА СПОКОЙНЫЙ, ТИХИЙ, ВЕЖЛИВЫЙ»

Убитая Оксана Алексеева была второй женой Александра. Отношения с первой супругой, несмотря на наличие сына, не заладились. Александр постоянно ревновал Алину (имя изменено – Ред.), а в 2011 году и вовсе попытался убить ее: узнав, что жена пошла на дискотеку – толкнул под машину. Из-за этого инцидента он едва не оказался за решеткой, но дело тогда закрыли за примирением сторон.

- Впрочем, с таким диагнозом, какой приписали Александру, еще в случае с первой супругой он должен был ее зверски изуродовать при первой возможности, но до серьезного рукоприкладства, к счастью, не дошло. Все-таки, несмотря на многочисленные психологические издевательства, он контролировал свои действия, - уточняет Александр Войцех.

Первая жена Алексеева тож испытала на себе жесткий характер абьюзера

С Оксаной Александр познакомился в 2014 году. Практически сразу влюбленные съехались, а в 2016 официально оформили отношения. В том же году у пары родилась первая дочь, в 2018 – вторая. На допросах у следствия обвиняемый рассказывал, что постоянно ревновал жену к другу. Мол, видел, что к ней кто-то приходит по ночам, пока все спят. По утрам уплотнитель на двери проверял, измерял во дворе следы от шин, но каждый раз жена отрицала свою связь с другими мужчинами, и он верил ей.

- Оксана познакомила нас с Сашей сразу же. И за все время никто из наших родственников не подумал бы, что с ним что-то не в порядке. Всегда спокойный, вежливый, совершенно адекватный, поддержит любой разговор. О том, что в семье появились проблемы, уже гораздо позже Оксана рассказывала своей маме, нам же – ни слова. Но что у Саши не все в порядке с головой, никто от нее не слышал, - рассказывает двоюродная сестра убитой Елена Юданова.

Что же выходит, панические страхи, навязчивые голоса в голове, про которые Александр с такой убедительностью рассказывал на допросах – всего лишь хорошо продуманный сценарий? И все его скандалы и сцены унижения – действия жестокого абьюзера, пользующегося слабостью и любовью своей жертвы?

- Анализ материалов уголовного дела показал, что хоть Алексеев и совершил убийство с особой жестокостью, но он прекрасно отдавал отчет своим действиям. Поэтому ни о каких медицинских мерах не может идти и речи, - уверен адвокат Александр Войцех.

Александр в беседе со следователями пытался говорить про навязчивые идеи и голоса в голове

ВЗБЕСИЛСЯ НЕ ИЗ-ЗА ИЗМЕНЫ, А ИЗ-ЗА ЗАБЛОКИРОВАННОГО ТЕЛЕФОНА

Аргументов в пользу вменяемости обвиняемого у адвоката достаточно. Уже тот факт, что от момента ссоры до убийства прошло около часа, юридически исключает состояние аффекта, у которого временной интервал не более 15 минут. Родственники Алексеева также подтверждают, что он никогда не страдал психическими заболеваниями, не состоял на каком-либо учете, всегда вел себя спокойно и адекватно.

- Но главное - это обстоятельства совершения убийства. Алексеев начал наносить Оксане удары в машине бытовым ножом. Нанеся несколько ударов, он осознанно остановился, позволив жертве сбежать. Но из-за ран женщина не могла далеко убежать, поэтому Алексеев догнал ее в 14 метрах от машины и нанес еще несколько ударов. В состоянии же аффекта действия неконтролируемые. Человек, как дикий зверь, наносит удары до собственного изнеможения. А тут он явно остановился, подумал и решил догнать и завершить начатое до конца. После он выкинул нож, вернулся к машине и стал мыть руки водой из бутылки с минералкой, тем самым смывая кровь и уничтожая следы и орудие преступления, - объясняет Александр Войцех.

По словам очевидцев мужчина хладнокровно и методично наносил удары ножом

Видя, что случилось с мамой, из машины с криком и плачем выбежала старшая дочь супругов. Отец перехватил девочку и отдал ее очевидцам, чтобы они отвлекли ребенка. Да-да, Александр расправлялся с женой на глазах у очевидцев – мужчины-водителя и пожилой семейной пары, которые и засняли все на видео.

- Очевидно, что отец не хотел, чтобы ребенок видела истерзанный труп матери, то есть человек прекрасно отдавал отчет своим действиям, - подчеркивает адвокат.

Несмотря на то, что Оксана истекала кровью, Александр не остановился. Он нашел в бардачке машины канцелярский нож и перерезал жене горло, чтобы довести свой замысел до конца.

- Но как объяснил свои действия Алексеев? Очевидцу (мужчине, который пытался его остановить) он спокойно рассказал, что недавно узнал, как жена изменила с его другом. А вот сейчас он попросил Оксану дать ему телефон, но он был заблокирован, что и вызвало его реакцию. То есть психотравматической ситуацией для Алексеева выступило не сама новость об измене, а факт блокировки телефона. То есть человек, якобы узнав о предательстве, спокойно, как ни в чем не бывало, планирует семейную поездку в соседнюю область, - уверен адвокат Александр Войцех.

ПРОДАЖА ВЕЩДОКА ПРЯМО В СИЗО

Еще один очень спорный момент, который настораживает и родных убитой, и адвоката – это продажа того самого автомобиля «Рено Дастер», на котором семья ехала в Сатку, и где, по сути, и произошло убийство. Во-первых, сразу возникает вопрос, почему следователь не наложил запрет на регистрационные действия и не приобщил автомобиль к уголовному делу в качестве вещдока? Во-вторых, продавал свой автомобиль Александр, находясь в следственном изоляторе. То есть к нему пришел нотариус и, убедившись в адекватности Алексеева, в его способности осознавать характер и юридические последствия его действий, заверил доверенность на право продажи машины. И снова вопрос: у нотариуса не возникло никаких сомнений в адекватности и дееспособности обвиняемого, тогда почему уже у экспертизы прямо противоположные выводы?

Родные Александра также подтвердили, что у него раньше никогда не было психических отклонений

- Я не вижу оснований доверять психиатрической экспертизе, которая пришла к заключению, что Алексеев не отдавал отчет своим действиям, не мог ими руководить как в момент совершения преступления, так и в период расследования уголовного дела. Возможно, он просто симулировал перед врачами, чтобы избежать ответственности. Поэтому сейчас наша задача назначить повторную СМЭ и вернуть дело прокурору для утверждения обвинительного заключения вместо постановления о применении принудительных мер медицинского характера, - резюмирует Александр Войцех.

В свою очередь, родные убитой Оксаны Алексеевой обратились в редакцию «КП-Уфа» с просьбой о помощи. Без опытного адвоката шанс на то, что Александр понесет заслуженное наказание, резко снижается, но у семьи, у которой на попечении остались двое маленьких дочерей убитой, нет возможности оплачивать работу защитника. Если вы хотите помочь родным Оксаны все же добиться справедливости, вы можете сделать посильный вклад по номеру 8(963)891-03-50 (мама погибшей Оксаны Власова Алена Сергеевна).

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.