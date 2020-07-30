2020-07-30T08:24:45+03:00
Происшествия

Житель Башкирии убил свою жену на глазах у детей: известны подробности преступления

Мужчина расправился с супругой канцелярским ножом
Владислав КАЗАНЦЕВ
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на фото - Оксана и Александрна фото - Оксана и Александр
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В Саткинском районе Челябинской области ссора супругов из Башкирии привела к жестокому убийству. Как ранее сообщала «КП-Уфа», муж на глазах у детей и под объективом камеры очевидца зарезал жену на обочине дороги. Стали известны подробности расправы.

По данным коллег из «МК», погибшая Оксана и ее муж Александр жили в Белокатайском районе. Ей было 30, ему – 31. Они воспитывали двух дочек по два и четыре года. 29 июля они ехали в Сатку в стоматологию на Renault Duster – у старшей девочки заболел зуб.

По пути супруги решили остановиться, чтобы сфотографироваться. В какой-то момент между супругами возникла ссора на почве ревности. Александр требовал у жены дать ее разблокированный телефон, чтобы проверить переписку и фотографии. Оксана отказался, и тогда мужчина вышел из себя. Он достал в машине канцелярский нож и направился к жене. Та попыталась убежать, но Александр ее догнал и нанес несколько ударов, а затем перерезал горло.

Произошедшее на камеру телефона заснял проезжавший мимо водитель. За кадром слышно, как дети кричат и плачут. Очевидец пытался остановить мужчину, но только словом – подходить не решился.

Сейчас Александр задержан. На него завели уголовное дело за убийство с особой жестокостью. Дочери были переданы под опеку бабушки, маме Оксаны.

Знакомые семьи не понимают, как такое могло произойти. По их словам, супруги выглядели благополучной парой. Оксана была приветливой и приятной женщины, занималась пошивом штор на заказ. Ее подруга заявила, что Александр действительно ревновал жену, однако та хранила верность и не изменяла супругу.

В селе Айское Челябинской области мужчина на глазах у детей жестоко расправился с женой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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