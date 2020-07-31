2020-07-31T15:25:36+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии, жестоко убившего свою жену на глазах у детей, арестовали на два месяца

Душегуб в суде полностью признал свою вину
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Александра Богданова, «Саткинский рабочий»Фото: Александра Богданова, «Саткинский рабочий»
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В Сатке Челябинской области арестовали 31-летнего жителя Башкирии, который жестоко убил свою жену на глазах у детей из-за ревности. Как сообщают наши коллеги «КП-Челябинск», по решению суда Александр А. проведет два месяца в следственном изоляторе – до 29 сентября. Сам мужчина, который ранее отказывался от показаний, свою вину полностью признал. В настоящий момент продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

Напомним, что эта кровавая бойня произошла в минувший четверг в Челябинской области. Супруги из села Новобелокатай отправились на машине в Сатку, чтобы показать стоматологу старшую четырехлетнюю дочь. По пути супруги сильно поссорились – Александр решил, что его жена Оксана ему изменяет, и набросился на нее с охотничьим ножом. Истекая кровью, женщина выбралась из машины, но душегуб догнал ее и перерезал горло. За всем этим наблюдали маленькие дочери супругов, запертые в машине. Сейчас девочек забрала к себе мать убитой Оксаны.

Нам удалось узнать, что Александр с самого детства отличался агрессивным и вспыльчивым характером и даже пытался убить свою первую жену в приступе ревности. Тогда в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, но в суде стороны пошли на примирение из-за маленького сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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