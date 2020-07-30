«Верила, что муж изменится»: подробности жестокого убийства матери из Башкирии на глазах двоих детей

Зверское убийство произошло 29 июля в Саткинском районе Челябинской области: там неподалеку от села Алексеевка мужчина изрезал собственную жену на глазах у маленьких дочерей двух и четырех лет. Очевидцы сняли на видео, как мужчина наносит удары ножом и перерезает горло своей жертве, пока в припаркованном на обочине белом «Рено Дастере» заливаются плачем дети.

ПОЕХАЛИ С ДЕТЬМИ В СТОМАТОЛОГИЮ

Участниками кровавой драмы оказалась супружеская пара из Белокатайского района Башкирии – 31-летний Александр и 30-летняя Оксана А., оба они проживали в селе Новобелокатай. В тот день у старшей дочери разболелся зуб, но поскольку в маленьком селе детской стоматологии не было, а до Уфы добираться было слишком далеко, супруги решили отвезти дочь в больницу в Сатке. Что произошло дальше – пока остается только догадываться. Как утверждал сам Александр в беседе с оперативниками, они с женой поссорились на фоне ревности. Мол, он уличил ее в неверности и вышел из себя. Остановив машину на обочине, ревнивец схватил охотничий нож из бардачка и начал наносить удары. Истекая кровью, Оксана смогла выбраться из автомобиля и выбежала на дорогу, чтобы позвать на помощь, но супруг догнал ее и еще несколько раз ударил, а потом перерезал горло канцелярским ножом. Проезжавший мимо водитель попытался остановить душегуба, кричал ему, чтобы тот остановился, но было слишком поздно. Добив свою жертву, Александр не стал скрываться – он выкинул нож в кусты и вернулся к машине, где кричали и плакали от страха на заднем сиденье девочки. Когда приехала полиция, мужчина не стал сопротивляться и добровольно сдался, заявив, что жена сама виновата в случившемся – не надо было ему изменять.

Появилось жуткое фото с места происшествия

- По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жесткостью». Мужчина задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения в убийстве и избрании меры пресечения. В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Дети убитой переданы ее матери, - уточнили в пресс-службе следственного комитета Челябинской области.

РАНЕЕ ПЫТАЛСЯ УБИТЬ ПЕРВУЮ ЖЕНУ

Как удалось выяснить «КП-Уфа», Александр с самого детства отличался вспыльчивым и агрессивным характером. Его одноклассники отзываются о нем как о человеке, которого очень легко вывести из себя.

- Он очень нервный был в школе, все время психовал. Мы все в шоке, что он мог совершить такое, - признается бывшая одноклассница мужчины Регина И.

Брак с Оксаной – не первый для Александра. Около 10 лет назад он был женат на Алине С. (имя изменено – Ред.), поначалу семья казалась идеальной, у супругов родился сын, но вскоре брак трещину. Как рассказала Алина в беседе с «КП-Уфа», ее бывший супруг был очень ревнивый и неуравновешенный, на пустом месте мог устроить скандал, постоянно подозревал и обвинял жену в изменах и даже поднимал руку. Терпение молодой женщины кончилось, и она решила подать на развод, что вывело Александра из себя.

- Он пытался убить меня. Тогда было возбуждено уголовное дело, но под давлением его родителей я забрала заявление, и дело было закрыто. Этот мужчина болен и очень жесток. У него мания, просто все об этом молчат. После того, как он пытался убить меня, его хотели упечь в психиатрическую клинику, но он как-то отмазался, - рассказала Алина.

Первая жена Александра в ужасе сбежала от него с маленьким сыном, когда супруг стал распускать руки

Женщина не захотела вспоминать те страшные события и не стала описывать, как именно издевался над ней бывший супруг, поскольку не хочет заново переживать тот кошмар.

«ПОСТОЯННО ИЗБИВАЛ ОКСАНУ И МУЧИЛ»

Через какое-то время после развода Александр познакомился с Оксаной. Вспыхнула страсть, и влюбленные решили пожениться. В браке родились две дочери, но вскоре Александр снова стал ревновать свою жену и распускать руки.

- Они жили в соседнем подъезде с нами. Он постоянно избивал ее, мучил, не давал сделать и шагу. Первая жена убежала от него, а эта не смогла или не успела. Девочек очень жалко, остались без мамы… - вспоминает соседка семьи Мария В.

Родственники убитой Оксаны до сих пор не могут прийти в себя от пережитого горя. Они не верят, что их улыбчивой и красивой молодой женщины больше нет в живых. А больше всего им обидно и больно слышать нелепые и необоснованные нападки, что Оксана могла изменять мужу. По словам родных убитой, она делала все, чтобы сохранить брак, и даже прощала мужу его приступы агрессии и рукоприкладство.

- Оксана была домашней семейной девочкой. Александр был ее первым мужем, в браке у них родились две дочери. Оксана никогда никуда не ходила, все только для семьи. Всего сама добивалась и тащила на себе мужа, верила ему, что он изменится. Говорила, что дочкам полная семья нужна, чтобы рядом были и папа, и мама, - вздыхает родная тетя Оксаны Галина Щ.

«КП-Уфа » приносит искренние соболезнования родным убитой Оксаны А. и продолжает следить за развитием ситуации.