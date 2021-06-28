«В глазах ни капли раскаяния»: родственники зарезанной на глазах детей мамы из Башкирии требуют отправить ее мужа-убийцу в тюрьму

Родные Оксаны уверяют, что у Александра нет никакого сожаления о содеянном

В июле прошлого года на границе Башкирии и Челябинской области произошло зверское убийство: 31-летний житель Белокатайского района в порыве ревности набросился на свою жену с ножом. Мужчина наносил удары на глазах у перепуганных дочерей, позже судмедэксперты насчитают на теле убитой около 2 десятков ранений.

В отношении Александра А. следователи сразу же возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жесткостью» и отправили в СИЗО. Сам мужчина утверждал на допросах, что убивал жену в состоянии аффекта – мол, сначала увидел ее телефон на пароле, потом узнал об измене с лучшим другом…. В итоге Александра отправили на закрытую психиатрическую клинику для прохождения судмедэкспертизы. Через несколько месяцев пришел результат: медики выявили у обвиняемого тяжелую форму психического расстройства, из-за которой возник приступ патологической ревности. Иначе говоря, мужчина якобы вообще не осознавал своих действий в момент преступления. Как сообщили в пресс-службе челябинского Следкома, сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения постановления о применении принудительных мер медицинского характера, а затем – направится в Челябинский областной суд. Если у суда не будет сомнений и возражений, ревнивец-душегуб отправится на принудительное лечение.

На теле убитой эксперты насчитали десятки ножевых ранений

Вот только с таким решением категорически не согласны родственники убитой 30-летней Оксаны А. Они считают, что если Александра отправят на принудительное лечение, он не понесет никакого наказания за жестокое убийство.

- Мы разговаривали со следователем, он пообещал, что Саша теперь точно не выйдет в ближайшее время. Но мы ни в чем не уверены – пройдет год-два-пять, он якобы «вылечится» и со спокойной совестью выйдет на свободу. А что потом? Снова набросится на кого-нибудь с ножом? Мы видели его в зале суда – спокойный, на все вопросы отвечает четко и по делу. На лице – ни грамма растерянности, в глазах – ни капли раскаяния, - рассказывает сестра убитой Оксаны Елена Ю.

Следующее заседание суда состоится уже 12 августа, тогда станет окончательно ясно – в тюрьму или в клинику – отправится Александр. Родственники Оксаны А. сейчас ищут опытного адвоката – они не могут допустить, что убийца молодой женщины может вскоре выйти на свободу.

- Родственники Саши, конечно, видятся с детьми, помогают, как могут. А что потом – неужели он снова сможет забрать к себе девочек? Они хитрый и опасный и не должен выйти на свободу – уверены родные. – И кстати, если у него такое серьезное психическое расстройство, как он вообще мог получить водительские права и разрешение на получение оружия?

По словам родственников Александр забавлялся не только пейнтболом, но и имел разрешение на настоящее оружие

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Напомним, все произошло 29 июля 2020 года. Супруги из Белокатайского района отправились на своем автомобиле в Сатку, потому что у старшей дочери разболелся зуб, и девочку хотели показать стоматологу. По дороге супруги сильно повздорили – Александр уверяет, мол, жена ему изменила. Но родные убитой Оксаны утверждают, что молодая женщина всегда посвящала себя только семье, детям, мужу, и никогда не давала поводов для измены. А вот к самому Александру давно были вопросы: от мужчины ушла первая жена, пожаловавшись на побои и издевательства. Оксана тоже несколько раз пыталась уйти от мужа из-за его выходок со скандалами и рукоприкладством, но каждый раз он вымаливал прощение.

- Оксана была домашней семейной девочкой. Александр был ее первым мужем, в браке у них родились две дочери. Оксана никогда никуда не ходила, все только для семьи. Всего сама добивалась и тащила на себе мужа, верила ему, что он изменится. Говорила, что дочкам полная семья нужна, чтобы рядом были и папа, и мама, - рассказывала тогда родная тетя убитой в беседе с «Комсомолкой».

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.