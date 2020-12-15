В Башкирии задержана владелица пансионата, где в ночном пожаре погибли 11 человек

Сейчас Расима Махиянова дает показания следователям. Фото: соцсети

Появились новые подробности смертельного пожара в пансионате для престарелых, в котором сегодня ночью погибли 11 человек. Как сообщил собственный источник "КП-Уфа", следователи задержали владелицу пансионата Расиму Махиянову: сейчас женщина дает показания, как же так вышло, что пожилые люди и неходячие инвалиды размещались в двух небольших комнатах одноэтажного деревянного дома 1960 года постройки, а в доме не было ни противопожарных систем, ни элементарного водопровода, и даже лицензии. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» - сейчас они допрашивают руководство и сотрудников пансионата, очевидцев, осматривают место происшествия. Также назначены необходимые экспертизы, которые определят причину возгорания и причину смерти 11 постояльцев.

ПОСТОЯЛЬЦЕВ ИЗ ОГНЯ ВЫТАСКИВАЛА СИДЕЛКА

Напомним, что пожар в пансионате в селе Ишбулдино Абзелиловского района вспыхнул около трех часов ночи – первой огонь на веранде заметила сиделка. Она бросилась вытаскивать из окна постояльцев, ведь дверь уже вовсю горела. Женщина смогла вытащить на улицу трех мужчин, одному из которых было 78 лет, а также малолетнюю дочь хозяйки пансионата, которая в ту ночь была с ней в доме. Остальных, к сожалению, спасти не удалось – погибли 7 мужчин и 4 женщины.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, по предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем – кто-то из постояльцев бросил на веранде непотушенную спичку или окурок. Но самое удивительное, что пансионат, где на постоянной основе проживали пожилые люди и пенсионеры, находилось в обычном частном доме, не было зарегистрирован как социальное учреждение. В доме были всего лишь два противопожарных извещателя, но не было систем дымоудаления, тушения огня и других необходимых условий. У постояльцев просто не было шансов спастись.

Сейчас на месте происшествия работает оперштаб МЧС, который лично возглавил глава Башкирии Радий Хабиров, а также оперативно-следственная группа, которая устанавливает обстоятельства трагедии.