В Башкирии в ночном пожаре в пансионате погибли 11 человек

Фото: МЧС по РБ

Сегодня ночью в Абзелиловском районе Башкирии произошел страшный пожар, унесший жизни 11 постояльцев дома престарелых в поселке Ишбулдино.

Как сообщили в МЧС по Башкирии, сообщение о пожаре поступило в 02.53, когда пожарные прибыли на место, то обнаружили, что на улице Кизильской полыхает деревянное одноэтажное строение 9 на 9 метров 1960 года постройки, зарегистрированное как «Дом милосердия». Первой пожар на веранде заметила сиделка, которая бросилась на помощь и сумела вывести на улицу через окно троих пожилых мужчин и передать их медикам.

Пожар тушили 16 человек и 6 единиц техники, в итоге к 6 утра огонь потушили, но проливая дымящиеся завалы, спасатели обнаружили тела 11 постояльцев. Сейчас их личности устанавливаются, организовывается оповещение родственников, которым также оказывается психологическая помощь.

Фото: МЧС по РБ

На месте происшествия работают следователи, дознаватели МЧС, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. На место пожара выехал глава МЧС России по РБ Марат Латыпов. На месте организован оперативный штаб, готовится внеплановое заседание противопожарной комиссии. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неаккуратное обращение с огнем при курении. По факту смертельного пожара уже возбуждено уголовное дело. На место происшествия уже выехал глава Башкирии Радий Хабиров.

Напомним, что на прошлой неделе в Башкирии произошли сразу несколько смертельных пожаров. Так, 8 декабря в огне погибли мать и двое ее сыновей, молодая семья с двумя малышами, а в ночь на 9 декабря дымом в горящем доме задохнулся 11-летний школьник.