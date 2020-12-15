«Это же наш пансионат сгорел! О, Боже!»: родственница спасенного - о пожаре в Башкирии с 11 погибшими

С выжившими сейчас работают медики

Всю Россию шокировала новость о пожаре, который произошел в ночь на 15 декабря в поселке Ишбулдино в Башкирии. Здесь около трех часов ночи полыхнул дом престарелых «Дом милосердия» - в огне погибли постояльцы, 7 мужчин и 4 женщины. Пансионат работал с 2018 года, сиделки ухаживали за больными пенсионерами, среди которых были и лежачие. Кормили пять раз на дню, в выходные баловали домашними пельменями и банькой. Все постояльцы сдружились, стали фактически одной большой семьей. Здесь брошенные старики чувствовали себя нужными друг другу. Все было хорошо равно до той злополучной ночи.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Первой запах гари почувствовала сиделка, которая в ту злополучную дочь была на дежурстве с постояльцами. Женщина наглоталась дыма, но не растерялась и сумела вывести из горящего старого здания людей.

- Я открыла окно, пламя разгорелось еще больше. Помню, что начала людей будить, дергать, таскать. Каким-то невероятным образом выкинула из окна троих пожилых мужчин, самый пожилой из них был – 78-летний старик, не знаю, как, но я его вытащила, - рассказала женщина журналистам.

Сама она получила ожоги, спасая людей, и надышалась угарным газом.

На месте дома остались одни руины

Далее на место ЧП прибыли сотрудники МЧС – к моменту их приезда деревянная постройка уже полыхала ярким пламенем. У остальных шансов выжить не было. Среди завалов и были найдены 11 погибших.

Сейчас спасатели остаются на месте происшествия, устанавливается причина пожара. Также прибыли следователи, которые опрашивают очевидцев, проверяют документы и лицензии на деятельность дома престарелых, а также пытаются связаться с родственниками погибших.

О ПОЖАРЕ УЗНАЛИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

«КП-Уфа» удалось связаться с падчерицей того самого 78-летнего пенсионера, которого спасла сиделка.

- Мы в шоке, узнали о пожаре из социальных сетей! У нас есть семейный чат, и утром в 8 часов дочь пишет: «Смотрите, это же наш пансионат сгорел! о Боже!», - говорит Фатима. – Я сразу стала звонить владелице пансионата, та не брала трубку, звонила и другим сиделкам, но все бесполезно. С нами пока так и не связались, да и не факт, что свяжутся – у отчима есть племянник и сын со снохой, наверное, им и передадут.

Только через несколько часов Фатима узнала, жив ли их отчим, и снова - через интернет.

- Не знаю, как он выжил, он же еле-еле ходит, а потом поняла, что его спасла сиделка, - говорит женщина.

Фатима М. обратилась в центр в 2018 году – сначала пристроила туда мать с деменцией, а после ее смерти отчима.

- Мы с мамой очень мучались, - говорит собеседница. – Она была тяжело больна, была деменция, сиделки не выдерживали, уходили. Да и найти хорошую сиделку было непросто. Поэтому этот дом был для нас спасением.

Видя, как мучается Фатима с матерью, одна из знакомых рассказала ей о «Доме милосердия», который как раз был на этапе открытия. Тогда пансионат активно рекламировался в социальных сетях. Женщина встретилась с Расимой Махияновой, учредителем, узнала подробности и решила устроить маму туда.

- Она замечательная женщина, добрая отзывчивая, сама ухаживала за стариками – и моет их, и еду приготовит. Мы в ней не усомнились и доверились, - продолжает Фатима.

Мать Фатимы стала одной из первых, кто начал жить в пансионате. С каждой неделей он заполнялся. После смерти матери сюда же Фатима пристроила и своего отчима, который остался один. Ему чудом удалось спастись на пожаре. Просто повезло.

СКОЛЬКО СТОИЛО СОДЕРЖАНИЕ?

По данным Фатимы, за проживание и уход в пансионате лежачие больные отдавали всю свою пенсию, а те, кто мог ходить – половину. Женщина отмечает, что это совсем дешево, потому что сиделки обходятся очень дорого.

Так пансионат выглядел до пожара - обычный жилой дом

- На такие условия мы согласились сразу. Работать там, кстати, было не просто. Многие не выдерживали, уходили. Взять нашу маму – по ночам кричала, другая женщина постоянно сбегала. Им было невыносимо, - говорит Фатима. – Но Расима любила свое дело и отдавалось ему. Была на передовой с сиделками. Мы вот отчима навещать ездили в октябре этого года – чистый, опрятный, живут дружно.

БЫЛА ЛИ ЛИЦЕНЗИЯ

Дом милосердия не был социальный объектом. Фактически выходит, что постояльцы по собственному желанию проживали в доме у хозяйки, а та, в свою очередь, за ними ухаживала.

Позже это подтвердил глава Башкирии Радий Хабиров, который прибыл на место пожара:

- Эта деятельность не лицензируемая. Но мне не нравится, что в одном маленьком доме разместили столько людей. Вопросы эвакуации всегда должны быть проработаны, - сказал руководитель региона.

ЗАДЕРЖАНА ВЛАДЕЛИЦА

Сейчас 43-летняя Расима Махиянова, которая ухаживала за стариками, задержана. Следователи возбудили сразу два уголовных дела по ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Оба дела соединены в одно производство.

Расима задержана

В настоящее время с Махияновой проводятся следственные действия, по завершении которых будет решаться вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

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