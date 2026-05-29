Не только Крид и Цой: каким еще российским звездам Хабиров присваивал звания Народных и Заслуженных артистов Башкирии

Рассказываем, кто из звезд российской эстрады и кино имеет звание Народного артиста Башкирии

28 мая в Уфе состоялось открытие IV Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам», куда в качестве почетных гостей приехали известные артисты и деятели искусств. Сразу после церемонии глава региона Радий Хабиров объявил, что подписал указ о присвоении почетного звания Народной артистки Башкирии знаменитой певице Аните Цой.

- Я не ожидала, если честно. Ком к горлу подошел. Для такого звания я мало пока что сделала. Возможно, я занижаю то, чем мы занимаемся, а занимаемся мы с «Территорией женского счастья» развитием креативных индустрий, креативной экономики. Это как раз про искусство в политике, экономике и других сферах, - прокомментировала певица свое новое звание.

Певица Анита Цой стала Народной артисткой Башкирии 28 мая 2026 года.

Многие жители Башкирии с недоумением восприняли новость о присвоении Цой столь почетной награды республиканского уровня. «Что у нас, для такого звания своих артистов нет?», - задаются они вопросом, считая, что таким образом звание может попросту обесцениться.

«КП-Уфа» решила вспомнить, а какие еще российские звезды в последние годы признавались в Башкирии Заслуженными и Народными артистами, хотя никакого формального отношения к региону (кроме редких концертов в рамках гастролей и визитов на местные мероприятия) не имели.

ЗВЕЗДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА

За последние годы из звезд федерального масштаба первой звание Народной артистки Башкирии получила певица Алсу. Родилась и выросла она в соседнем Татарстане, а свою музыкальную карьеру начинала в Москве. Указ о награждении почетным званием был подписан летом 2019 года, после выступления певицы на фестивале «Сердце Евразии», приуроченного к 100-летию создания республики.

Тогда власти объяснили свое решение тем, что в Башкирии родился отец Алсу Ралиф Сафин, но более подробных комментариев глава региона на эту тему не давал. Сама певица со сцены фестиваля тогда поблагодарила власти республики за признание.

- Конечно, все это делается ради моего замечательного дорогого и преданного зрителя, - заявила певица.

Алсу Сафина стала Народной артиской Башкирии в 2019 году

Позднее звания Народных артистов Башкирии были присвоены и другим звездам федерального масштаба. В 2022 году ими стали Лев Лещенко и Николай Басков, прибывшие в Уфу специально для выступления на концерте в честь Дня Победы. Глава Башкирии тогда объяснил это решение тем, что оба артиста от всей души поддержали Россию во время начавшейся СВО.

Народным артистом Башкирии легенда советской эстрады Лев Лещенко стал в 2022 году

- Они не просто замечательные артисты, а настоящие мужики, которые нас не бросили, никуда не убежали, а дарят музыку и песни нашей стране, - заявил Радий Хабиров.

Сами звезды поблагодарили главу региона и всех жителей республики за оказанное доверие, но подробно делиться своими впечатлениями не стали. В августе 2023 года Николай Басков выступал в Санкт-Петербурге на концерте в честь Дней Башкирии и высказался с любовью о республике.

- Я в ней часто бывал, выступал. У меня дружеские отношения и с великолепными артистами Аскаром и Ильдаром Абдразаковыми, это выдающиеся певцы этой республики. Их голоса звучат по всему миру, - заявил Николай Басков журналистам.

Николаю Баскову присвоили звание Народного артиста Башкирии в 2022 году

ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВ

Больше всего российских звезд были удостоены звания Народного артиста Башкирии в 2024 году. Тогда Уфа праздновала 450-летний юбилей, и поздравить жителей города приезжали многие знаменитости.

Звание Народного артиста Башкирии, например, было присвоено актеру и худруку МХАТ имени Горького Сергею Безрукову и знаменитому пианисту Денису Мацуеву.

- Каждого из них горячо любят наши жители. На их представлениях – всегда полный аншлаг. И я надеюсь, что они с гордостью будут носить звание «Народный артист Башкортостана». Поздравляю! – высказался со сцены Радий Хабиров.

С 2024 года Сергей Безруков еще и Народный артист Башкирии

Чуть позже Сергей Безруков в своих соцсетях написал, что это решение властей республики для него стало приятной неожиданностью.

- Народный артист – звание, которое ко многому обязывает… Неожиданно, но тем более приятно. Спасибо, Башкортостан! - поделился артист.

Знаменитый пианист Денис Мацуев после выступления в обновленном концертном зале имени Федора Шаляпина тоже с теплотой отзывался об Уфе и ее жителях.

- У меня отношения с Уфой – с 1993 года, когда мы, еще будучи юными питомцами фонда «Новые имена», приехали играть концерт в театр. Я никогда не забуду эту поездку, потому что с первых минут появления на сцене была какая-то обволакивающая теплота, которая шла от публики, от зрителя, и после этого я неоднократно сюда приезжал с большим желанием, - высказался Мацуев.

Пианист Денис Мацуев стал Народным артистом Башкирии в 2024 году

В июне того же 2024 года почетное звание Народного артиста Башкирии был удостоен актер и худрук Театра наций Евгений Миронов. В своих соцсетях это решение прокомментировал глава региона Радий Хабиров.

- Считаю Евгения Миронова артистом с настоящей душой, патриотом своей страны и замечательным человеком. Он внес значимый вклад в развитие искусства Российской Федерации, многое делает для становления и поддержки региональных театров, - написал Хабиров.

Сам же Миронов не стал акцентировать внимание на себе и перевел разговор на другую тему. В частности, назвал Уфу «театральной столицей», заслуженно принимающей Фестиваль театров малых городов.

Худрук театра Наций Евгений Миронов удостоен звания Народного артиста Башкирии в 2024 году

ЗВЕЗДЫ НОВОЙ ВОЛНЫ

В 2024 году звания Народной артистки Башкирии была удостоена звезда российской эстрады Полина Гагарина. Певица приехала выступать в Уфу на празднование юбилея города и получила наградной знак из рук главы республики. Тогда Радий Хабиров не стал публично объяснять, почему подписал такой указ. А сама певица ограничилась лишь комментарием о своем концерте в честь 450-летия Уфы – часть гонорара от выступления она передала в фонд помощи пострадавшим от вторжения ВСУ в Курскую область.

Полину Гагарину удостоили звания Народной артистки Башкирии в 2024 году

- Своим выступлением я не только хотела подарить вам свою любовь, но и также оказать финансовую поддержку пострадавшим в Курской области, - призналась Народная артистка Башкирии.

В октябре 2025 года звание Заслуженного артиста Башкирии было присвоено знаменитому певцу Егору Криду. Этот статус считается чуть ниже, чем Народный, но также присуждается деятелям культуры по указу главы региона.

Сам поп-исполнитель отметил, что в республике у него живут родственники и что ему здесь очень нравится.

- С детства здесь бываю, родственники мои, племянники тут живут, братья двоюродные, по маминой линии ее родная сестра. Поэтому башкирская кровь есть, присутствует, - сказал Егор Крид.

Егор Крид получил звание Заслуженного артиста Башкирии в октябре 2025 года

Тогда, как и в случае с Полиной Гагариной, многие пользователи соцсетей выразили недоумение: мол, причем здесь наша республика и этот исполнитель? Здесь никогда не жил, карьеру не начинал – родился и вырос в Пензе.

Подписавший указ о присвоении почетного звания Егору Криду Радий Хабиров прокомментировал свое решение:

- Молодежь массово обращалась в комиссию по наградам и просила представить Егора Крида к награде. Я покопался: парень молодой, искренний, с хитами, 14 лет уже на сцене. Все показатели заслуженного артиста. Я, пользуясь правом главы республики, такое решение принял и думаю, что не зря, - заявил Хабиров.

