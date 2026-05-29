Цой рассказала, что занимается развитием креативных индустрий и креативной экономики.

Звезда шоу-бизнеса и певица Анита Цой призналась, что не ожидала получить звание народной артистки Башкирии. На форуме «Территория женского счастья» она рассказала, что у нее даже подступил ком к горлу.

По словам певицы, для такого звания она пока мало что сделала, но она предположила, что возможно занижает то, чем занимается. Сейчас, подчеркнула Цой, вместе с «Территорией женского счастья» она развивает креативные индустрии и креативную экономику. Звезда пояснила, что это как раз про искусство в политике, экономике и других сферах.

