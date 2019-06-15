Алсу стала Народной артисткой Башкирии, а солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков - Заслуженным

В минувшую пятницу в Уфе прошел третий концерт международного фестиваля искусств «Сердце Евразии», который собрал на одной сцене известных выходцев из республики и был посвящен столетию со дня образования Башкирской АССР.

Артисты собрали аншлаг Фото: Марат Мулюков

ПРОХЛАДНАЯ ПОГОДА И ТЕПЛАЯ МУЗЫКА

Несмотря на прохладную, дождливую погоду опен-эйр «Алга, Башкирия! Вперед, Башкортостан!» в уфимском амфитеатре на склоне реки Белой собрал более пятидесяти тысяч зрителей.

Среди тех, кто в этот вечер выходил на сцену, оказались и именитые артисты, такие, как солист «Мариинского театра» бас Аскар Абдразаков, исполнивший пару песен на родном башкирском языке, знаменитый кураист Роберт Юлдашев, так и начинающие эстрадные артисты - Софья Бугера, Анжелика Якусева, финалистка шоу Первого канала «Голос» Рушана Валеева, а также популярные национальные исполнители и группы - авторский этно-проект «Zainetdin», флагман башкирского этно-рока группа «Аргымак», солист которой Ринат Рамазанов прям накануне получил звание «Заслуженный артист республики». Такой же награды была удостоена солистка московского театра «Новая опера» Ольга Терентьева, принимавшая участие в концерте «Симфоническая ночь» и солист популярной группы «Пицца» Сергей Приказчиков, уже второй раз выступающий на фестивале.

Радик Юльякшин выступал около часа Фото: Марат Мулюков

«СПАСИБО РАДИКУ ЮЛЬЯКШИНУ...»

Правда, в этот раз музыканту пришлось сократить свое выступление по независящим от него причинам. Перед «Пиццей» пел любимец башкирской и татарской молодежи - самый популярный артист национальной эстрады Радик Юльякшин, известный поклонникам также под сценическим именем Элвин Грэй, выступление которого первоначально планировалось только на полчаса. Но артист так разошелся, что не уходил со сцены больше часа. В итоге Сергей Приказчиков исполнил только три песни, к явному неудовольствию своих, не менее многочисленных, фанатов. Хотя толпа скандировала: «Пицца! Пицца!». Сергею и его команде пришлось уйти со сцены раньше срока.

- Спасибо Радику Юльякшину за большой концерт, из-за чего нам пришлось сократить программу, - напоследок заметил солист «Пиццы», уступив место на сцене главному хэдлайнеру праздника - Алсу.

Сергей Приказчиков получил награду из рук Радия Хабирова Фото: Марат Мулюков

«БЕР АЛМАНЫ БИШКЭ БУЛЭЕК»

- Мне всегда очень приятно быть на родной башкирской земле. Лет пятнадцать я не выступала на своей родине, - призналась Алсу журналистам, караулившим певицу за сценой. - Я так счастлива оказаться здесь сегодня. Мне нравится, что звучит много фольклора, народной музыки — это очень важно, чтобы мы не забывали свою историю.

К тому времени, когда Алсу наконец-то появилась на сцене, концерт шел уже шестой час подряд и многие зрители покинули площадку – холодный дождь и пронизывающий насквозь ветер смогли выдержать не все. На сцену певица вышла в первом часу ночи, начав выступление с башкирской народной песни «Бер алманы бишкэ булэек», которую исполнила вместе с юной певицей - участницей музыкального фестиваля «Созвездие талантов» Айгуль Ибрагимовой.

- Вы же не торопитесь? Хотите еще? - улыбалась Алсу. - Спасибо большое, спасибо, родная Уфа! Наконец-то я дождалась, я так давно здесь не выступала. Ох, еще и погода такая! Но я все равно счастливая! Спасибо руководству республики, Радию Хабирову за возможность выступить здесь.

Временно исполняющего обязанности главы республики Радия Хабирова певица поблагодарила не только за возможность выступить на фестивале, но и за звание «Народной артистки Республики Башкортостан» - об этом сообщили ведущие со сцены.

Среди зрителей было много молодежи Фото: Марат Мулюков

Исполнив почти все свои хиты, новоиспеченная народная артистка еще раз поблагодарил, а публику, пообещав скоро вернуться в Уфу.

-Спасибо Уфа, спасибо родные, вы там под дождем... вам наверное холодно! - побеспокоилась о фанатах певица. - Давайте я выйду к вам поближе и все песни сегодня для вас ! Вы - лучшие, я вас люблю, обещаю: приеду с сольным концертом !

Кстати, звание «Народной артистки Татарстана» Алсу получила еще в 2010 году, а в прошлом стала «Заслуженной артисткой России».