Николай Басков пообещал через год спеть песню на башкирском языке

Николай Басков стал хедлайнером концерта в честь Дня Башкирии в Санкт-Петербурге. Фото: газета «Республика Башкортостан»

Сегодня, 27 августа, в Санкт-Петербурге на гала-концерте в честь Дней Башкирии в северной столице выступил Николай Басков. Народный артист России в беседе с корреспондентом газеты «Республика Башкортостан» пообещал спеть песню на башкирском языке.

В мини-интервью Николай Басков заявил, что ему приятно выступать на Дворцовой площади в честь Дней Башкирии. Напомним, кроме всех прочих титулов эстрадный певец является народным артистом республики.

- Я в ней часто бывал, выступал. У меня дружеские отношения и с великолепными артистами Аскаром и Ильдаром Абдразаковыми, это выдающиеся певцы этой республики. Их голоса звучат по всему миру, - поделился Басков.

Также певец подчеркнул, что башкирский язык очень трудный, но он постарается выучить песню на нем.

- Я стараюсь. В следующем году обязательно спою на башкирском! – заявил Николай Басков корреспонденту газеты «Республика Башкортостан».

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