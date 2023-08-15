«Обзавелась друзьями, мечтает о школе»: что сейчас известно о девочке из Башкирии, которую не брали в детсад из-за необычной внешности

Соня с удовольствием участвует в утренниках и праздниках. Фото: соцсети

Осенью 2019 года вся Россия обсуждала печальную историю маленькой девочки Сони из Стерлитамакского района. Девочка ютилась вместе с матерью в старом домике, вместо кровать спала в коляске. А самое главное, Соня родилась с множественными редкими пороками развития – сросшимися пальчиками на руках и ногах, а также деформированными лицевыми и костями черепа, расщелиной в твердом небе. Из-за необычной внешности девочку отказывались брать в детский сад, ссылаясь на то, что она «будет пугать» других детей, да и вообще с такими диагнозами ни о какой социализации не может идти и речи. С тем пор прошло много времени и случилось очень много событий, которые в корне изменили жизнь девочки. Как же поживает Соня сейчас – узнавала «Комсомолка».

«ИЩИТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ ШКОЛУ»

Как рассказывает волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева, благодаря которой республика и страна узнала о маленькой Соне, сейчас с девочкой все хорошо. Она по-прежнему живет с мамой в светлой благоустроенной квартире, которую ей предоставили местные власти, а в старый полуразвалившийся домик приходит только чтобы навестить старенькую бабушку. Волонтеры не забывают малышку и часто ее навещают с подарками.

Девочка обзавелась в садике подругами. Фото: соцсети

- Уже выросла наша девочка. Все у нее хорошо – ходит в детский сад, общается с другими ребятами, участвует во всех мероприятиях. На следующий год вот пойдет в первый класс, правда, пока не понятно в какую школу. По словам мамы, ей уже сейчас советуют начинать подыскивать спецшколу (очевидно, имеется в виду коррекционная – Ред.). Непонятно, почему, ведь у Сони сохранный интеллект, почему она не может учиться вместе с обычными детьми. Ну ничего, впереди еще целый год, наверняка, ситуация разрешится, - говорит волонтер.

Судя по фотографиям, которые регулярно публикуются в группе поддержки малышки, у Сони действительно все хорошо – она с радостью ходит в садик, активно участвует во всех мероприятиях, танцует и поет, мастерит поделки, причем не хуже, чем ее сверстники.

А вот операции по коррекции лицевых костей и черепа, а также по разъединению сросшихся пальчиков девочке так и не провели. Как ранее объясняла мама Сони, профессор, осматривавший девочку, предупредил, что вмешательство очень серьезное и может навредить девочке. Единственное, что Соне сделали операцию по ушиванию расщелины в твердом небе, благодаря чему девочка может нормально разговаривать и пить.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Напомним, что, когда волонтеры впервые рассказали о двухлетней Соне, девочка жила в тесном полуразвалившемся домике без отопления и воды. Девочке не могли оформить пособия, а еще ее не принимали в детский сад, мотивируя это тем, что она может напугать детей своей нестандартной внешностью. После того, как историю Софии Гизатуллиной широко осветили в СМИ, к ситуации подключился и глава Башкирии Радий Хабиров. По его поручению семье девочки выделили светлую и просторную двухкомнатную квартиру в поселке под Стерлитамаком, где Соня будет проживать как минимум до 18 лет. А еще малышка вместе с мамой и еще одним мальчиком из Башкирии отправилась в Израиль, где осмотрели именитые врачи и вынесли вердикт – операция на данном этапе опасна для жизни ребенка.

Даже сросшиеся пальчики вовсе не мешают Соне играть и мастерить поделки. Фото: соцсети

- Любое вмешательство будет исключительно косметическим, поскольку есть высокий риск серьезных осложнений. У девочки нет отека глазного нерва, нет нарушения сна, нет критических цифр внутричерепного давления – поэтому пока ее нужно только наблюдать, - объяснил тогда главный врач медицинского центра «Хорев» Роман Барак.

Кроме того, маме Сони, наконец, удалось оформить все необходимые пособия на дочь, а главное, у семьи появилась надежда, что они не одни со своей бедой. Что вокруг есть неравнодушные люди, которые готовы прийти на помощь. За судьбой Сони до сих пор следят сотни жителей Башкирии и искренне радуются любой новости об успехах девочки.