18-летний уфимец упал с девятого этажа на припаркованную машину и выжил

Так выглядит пережившая падение парня с высоты соседская «Нива»

В минувшие выходные 18-летний житель Уфы испытал на себе, что значит родиться в рубашке. Парень случайно выпал с балкона 9 этажа, приземлился на машину соседа и остался жив.

Невероятная история произошла в уфимском районе Черниковка в субботу, 22 июля. В квартире на 9 этаже в обычной панельке молодежь устроила вечеринку с алкоголем и танцами.

В какой-то момент один из гостей вышел на балкон подышать прохладным ночным воздухом и покурить. Внезапно молодого человека повело, и он перелетел через парапет. Однако после жесткой посадки на припаркованную под окнами «Ниву» парень не только остался жив, но и смог спокойно подняться, отряхнуться и… лег спать рядышком с покореженной машиной.

Через некоторое время мирно спящего на тротуаре парня обнаружил заруливший во двор таксист. Когда он разбудил молодого человека и узнал, что тот выпал с 9 этажа, не поверил своим глазам. Прибывшие на место сотрудники полиции также были несколько озадачены.

Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, после беседы с полицейскими счастливчик поднялся обратно домой.

- Полицию вызвал хозяин машины почти сразу же. Когда парень приземлился на «Ниву», грохот приличный стоял. Полиция приехала, с ним поговорили, но они этим вопросом не занимаются. Нет здесь состава преступления или противоправного деяния. Он же не намерено испортил соседу машину, не было у него умысла навредить, - поясняет собеседник.

Ту беспокойную ночь выживший после падения с 9 этажа уфимец провел в гостях вместе с друзьями. Однако утром ему все же стало хуже, и он обратился в больницу Уфы.

Как сообщили в Минздраве Башкирии, на данный момент 18-летний пациент находится в ГКБ №13, в отделении нейрохирургии. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести, стабильное.

Читайте также:

Ей повезло! Выяснили, как уфимской школьнице удалось выжить после падения с шестого этажа «дома смерти»

Прогулялись по печально известному недострою и поговорили с местными жителями (Подробнее)

Подумали, что это агония: уфимка через 12 лет случайно нашла живой девушку, рухнувшую перед ней с 11 этажа

Врачи давали один шанс из ста, что Алина выживет, а она через 4 месяца встала на ноги (Подробнее)