Ей повезло! Выяснили, как уфимской школьнице удалось выжить после падения с шестого этажа «дома смерти»

Тут постоянно собираются дети и подростки Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе 17-летняя девушка упала с высоты шестого этажа и выжила. Инцидент произошел днем 12 апреля в печально известном недострое на улице Кирова, который в народе уже прозвали «Домом смерти». Врачи называют настоящим чудом, что, пережив падение с такой высоты, девушка не только выжила, но и сейчас находится в сознании и идет на поправку.

Мы отправились на место происшествия, поговорили с местными жителями и попытались восстановить картину событий.

«ПОПЯТИЛАСЬ НАЗАД И УПАЛА В ШАХТУ ЛИФТА»

«Дом смерти» встретил нас покосившимся железным забором и оглушительным лаем бродячих собак, которые живут в здании. Картина действительно жуткая: повсюду кучи мусора, разбитое стекло, бетонные глыбы… Внутри здания на стенах местные подростки упражняются в граффити и сквернословии. Доходим до 6 этажа – та же удручающая картина. Пустые бутылки из-под алкоголя, разрисованные стены, мусор и пыль под ногами. Из окна открывается захватывающий дух вид, а под окном - кучи строительного мусора, обломки бетонных плит, ржавая арматура, а также поросли деревьев. Если случайно сорваться вниз – фатальных последствий не избежать.

Внизу свалены бетонные плиты и строительный мусор, переломать тут ноги проще простого Фото: Яна БАЗЕКИНА

Изначально в правоохранительных органах действительно озвучивалась информация, что девушка пришла в недострой вместе с парнем: подростки гуляли по заброшенному зданию, и в какой-то момент несчастная сорвалась и выпала из окна.

- На самом деле девушка не выпала в окно, а свалилась в шахту лифта. Якобы она хотела сфотографировать какую-то картинку на стене, начала пятиться спиной и, не рассчитав, упала вниз. По всей видимости, она как-то пыталась зацепиться руками за стенки шахты, поэтому скорость падения удалось замедлить. А внизу был строительный мусор, который отчасти смягчил падение, - уточнил в беседе с «Комсомолкой» собственный источник. – Скорая приехала очень быстро, ее сразу же забрали в больницу и оказали помощь. это тоже во многом сыграло свою роль.

Злополучный шестой этаж встречает нарисованной стрелкой Фото: Яна БАЗЕКИНА

«СЛЫШАЛИ КРИКИ, ПОТОМ ПРИЕХАЛА СКОРАЯ»

А вот местные жители, которые наблюдали все происходящее со своих балконов, утверждают, что в тот день подростков в недострое было гораздо больше.

- Их было пятеро: трое парней, две девушки. Сначала они распивали алкоголь там возле дома, потом одна из них пошла в дом. Что именно там произошло, с балкона не видно было, слышали только крики, потом приехали скорая и полиция, - рассказывает местная жительница. – А вообще тут нет ничего удивительного. Здесь же постоянно собираются дети. Гоняй их, не гоняй, предупреждай, ругай, они все равно тут каждый день по этажам бегают. А по вечерам молодежь постарше приходит, выпивают. Конечно, рано или поздно такая беда должна была случиться.

На стенах недостроя подростки тренируются в граффити и сквернословии Фото: Яна БАЗЕКИНА

Тем не менее, как рассказали в региональном Минздраве, пострадавшей девушке крупно повезло. Хоть подросток и получила многочисленные травмы и переломы, ее состояние остается тяжелым, но с положительной динамикой. Девушку уже прооперировали врачи РДКБ, сейчас она находится в сознании. Ее жизни, к счастью, уже ничего не угрожает. В свою очередь сотрудники следственного комитета совместно с полицейскими устанавливают все обстоятельства случившегося.

— По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — уточнили в пресс-службе регионального МВД.

Наверх можно подняться по лестнице без перил Фото: Яна БАЗЕКИНА

ПОЧЕМУ НАЗВАЛИ «ДОМ СМЕРТИ»

Напомним, что заброшенный недострой «Дом смерти» в Уфе приобрел дурную славу после того, как там в 2018 году обнаружили тело пропавшей студентки БГМУ Гузель Газетдиновой. Через несколько месяцев после этого с пятого этажа упала прогулявшаяся по зданию девятиклассница. В сентябре 2021 года около здания произошел еще один смертельный случай - погибла школьница. Еще одна трагическая история вызвала широкое обсуждение в октябре прошлого года, у злополучного дома нашли труп 14-летней девочки.