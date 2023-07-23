Во время вечеринки уфимец упал с 9 этажа на машину и лег рядом спать

На фото: автомобиль, на который приземлился нетрезвый уфимец. Фото: БашДТП

Накануне в уфимской Черниковке произошло необычное ЧП: 18-летний парень упал с балкона 9 этажа и выжил.

В минувшую субботу, 22 июля, в одной из многоэтажек в Черниковке проходила вечеринка. В какой-то момент 18-летний гость вышел покурить на балкон и случайно выпал, приземлившись на припаркованную во дворе «Ниву». Парень не только остался жив, но и, по всей видимости, вообще не пострадал. После падения он спокойно лег спать рядом с покореженным автомобилем.

Как пояснили в телеграм-канале Mash Batash, нетрезвого, но удачливого парня нашел и разбудил проезжавший мимо таксист. В итоге, молодой уфимец отряхнулся и пошел обратно на вечеринку, с которой он случайно вышел через балкон.

Ситуацию специально для «КП-Уфа» прокомментировали в МВД по Башкирии. По данным ведомства, происшествие зарегистрировали сотрудники полиции из Отдела №2 по Уфе.

- По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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