Подумали, что это агония: уфимка через 12 лет случайно нашла живой девушку, рухнувшую перед ней с 11 этажа

Алина признается, что после того случая ее жизнь серьезно поменялась. Фото: Алина Н.

На днях вся Башкирия обсуждала трагедию, произошедшую в Уфе. В сети появились ужасающие кадры гибели 31-летней женщины, которая упала с 18 этажа. Пока следователи выясняют, был ли это несчастный случай или чей-то злой умысел, пользователи соцсетей обсуждают странную реакцию прохожей, которая даже не замедлила шаг, когда в паре метров от нее упало тело, и просто прошла мимо.

В комментариях своим опытом поделилась 40-летняя уфимка Ирина Бадигова. Женщина рассказала, что 12 лет назад стала свидетельницей того, как молодая девушка упала с огромной высоты, и призналась, что долгое время не могла отойти от шока. Каково же было удивление уфимки, когда в комментариях ей ответила та самая девушка! В беседе с «КП-Уфа» Алина Н. рассказала, как ей удалось выжить после падения с такой высоты, и даже встать на ноги. После таких историй действительно начинаешь верить в чудеса!

«ПОМНЮ, КАК РАСШИРИЛИСЬ ЗРАЧКИ ОТ УЖАСА…»

Сейчас Алине 29 лет. События того рокового ноябрьского вечера она до сих пор помнит в деталях, хоть и прошло уже 12 лет.

- Мне было всего 17, и у меня был довольно непростой период в жизни. Не складывались отношения дома, поссорилась с парнем… В тот день меня вытащили на прогулку друзья – мол, отвлечешься от проблем. Вечером мы пошли провожать знакомую, которая жила в 12-этажке на «Спортивной». Парни, которые были со мной, купили вина. Мы поднялись на 11 этаж, чтобы постоять на балконе и поговорить. Я помню, что мне было очень грустно, хотелось плакать… Я весь день была на каблуках, ноги гудели, хотелось присесть. На грязный пол садиться было неприятно, поэтому я села на балконные перила. Мои друзья меня отговаривали, а потом пообещали, что будут крепко держать, чтобы я не свалилась вниз, - вспоминает Алина.

Ребята весело болтали, но в какой-то момент парень, который держал Алину отвлекся и отпустил ее. Девушка потеряла равновесие и полетела вниз с огромной высоты…

- Я помню, как у меня зрачки расширились от страха, и в этот момент я потеряла сознание, - признается Алина.

ВРАЧИ ДАВАЛИ ОДИН ШАНС ИЗ СТА

Когда приехала скорая, девушка была еще жива. Ее отвезли в больницу и поместили в реанимацию, но врачи не давали никаких гарантий, что она сможет выжить. Травмы были слишком серьезные….

- У меня было переломано абсолютно все. Сильный ушиб мозга, внутричерепная гематома, был сломаны позвоночник и таза, открытый перелом бедра, костей голени, голеностопа. Были переломаны почти все ребра, а один острый обломок проткнул легкое, из-за чего я начала хрипеть, а очевидцы приняли это за предсмертную агонию. У меня лопнула печень, поэтому меня прооперировали, и я впала в кому, - вспоминает Алина.

Но случилось то, что потом врачи назовут настоящим чудом – девушка не только выжила, но и довольно быстро пошла на поправку. 3 недели в реанимации, неделя в общей палате – и Алину отправили домой долечиваться. Врачи были уверены, что пациентка или останется инвалидом, или долгое время будет ходить на костылях, но Алина снова всех удивила, и уже через 4 месяца сама встала на ноги.

- Врачи были в шоке, ведь они давали мне всего один шанс из ста, что я выживу. Мол, проживу от 2 часов до 2 дней максимум. А я выжила! Спасибо огромное моей мамочке, которая все это время находилась рядом и поддерживала меня! – признается уфимка.

Конечно, восстановление было долгим и трудным. Даже спустя столько лет Алину иногда мучают боли в спине, но она уверена – это нестрашно. Главное, она – жива, и каждый год в ноябре отмечает свой второй день рождения. Девушка признается, что ее жизнь сильно изменилась. Все проблемы теперь кажутся незначительными по сравнению с той болью, которую ей пришлось пережить.

- Когда я зашла почитать комментарии под постом о погибшей девушки, я с удивлением поняла, что одна женщина… пишет обо мне! Это она была рядом в тот день, когда все случилось, вызывала скорую. А главное, она все эти годы переживала, не зная, выжила я или нет. Мы с ней списались, она призналась, что новость обо мне стала для нее настоящим подарком судьбы! – улыбается Алина.

«РУКИ ТРЯСЛИСЬ, НЕ МОГЛА НАБРАТЬ НОМЕР СКОРОЙ»

Уфимка Ирина Бадигова тоже помнит тот роковой вечер до малейших деталей. Тогда ей было 28 лет, и она со своим возлюбленным гуляла по осеннему городу, наслаждаясь романтикой.

Ирина 12 лет гадала - удалось ли выжить девушке или нет

- Мы гуляли, взявшись за руки. Все казалось таким прекрасным, наполненным счастьем. Мы вышли из ресторанчика и шли, любуясь осенним небом сквозь ветки деревьев. Я видела, как что-то падает сверху, стремительно приближаясь к нам… Она упала в паре метров от нас – тихо, словно кукла. Я даже не успела испугаться и вообще не поняла, что произошло… Я помню, как мы сначала прошли мимо, потом в шоке вернулись обратно, и не знали, что дальше делать. Я пыталась набрать номер скорой, но руки дрожали и не слушались, а цифры путались в голове… Прибежали парни, которые были с девушкой, начали всхлипывать, что они ее не уберегли, а она… А она просто начала страшно хрипеть. Мой парень сказал, что это предсмертная агония, и мы вряд ли уже чем сможем помочь. Потом приехала скорая – девушка была еще жива. Ее увезли в больницу, и вдруг на улице резко стало холодно. Закружила злая метель, будто природа оплакивала произошедшее, - вспоминает Ирина.

Ирину и ее парня еще долго опрашивали полицейские, потом отпустили домой. Долгое время девушка не могла прийти в себя и постоянно прокручивала в голове те страшные мгновения. В голове крутился только один вопрос – выжила ли девушка?

- Было очень жутко. Я несколько месяцев не могла уснуть по ночам, вспоминая случившееся. Почему-то была слабая надежда, что ей удалось выжить. А теперь представьте мой шок, удивление, радость, когда в соцсетях мне написала Алина и сказала, что она жива! Она даже извинилась, что причинила мне боль. Я ведь действительно все эти годы жила с болью в душе, а теперь наступила облегчение! Это счастье! – не может сдержать своих радостных эмоций уфимка.