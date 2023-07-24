Минздрав рассказал о состоянии 18-летнего жителя Уфы, который упал с 9 этажа и выжил

Фото: Рустем АХУНОВ

Министерство здравоохранения Башкирии рассказало о состоянии 18-летнего жителя Уфы, который упал с девятого этажа и выжил.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 22 июля, в микрорайоне Черниковка. Во время вечеринки молодой человек вышел покурить на балкон и случайно выпал из него, приземлившись на припаркованную во дворе «Ниву». Парень остался жив и после падения уснул рядом с автомобилем. Его обнаружил и разбудил проезжавший мимо таксист, после чего уфимец отряхнулся и пошел обратно на вечеринку. По факту произошедшего МВД Башкирии организовало проверку.

В настоящее время, как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе Минздрава Башкирии, молодой человек находится в отделении нейрохирургии больницы №13. Его состояние врачи оценивают как стабильное, средней тяжести.

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