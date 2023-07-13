«Девочка не на моей совести!»: суд вынес приговор убийцам жительницы Башкирии и ее пятилетней дочери

Таисия с дочерью отправились в Пермь погостить на пару дней к подруге. Фото: соцсети

Пермский краевой суд поставил точку в нашумевшем деле убийства 45-летней уроженки Ишимбая и ее пятилетней дочери. Убийцы получили свое наказание: заказчицу расправы отправят на принудительное лечение, а исполнителя – на пожизненное заключение. И хотя приговор еще не вступил в законную силу, есть все основания полагать, что даже апелляция ничего не изменит. «Комсомолка» вспоминает эту печальную историю и рассказывает, как проходило следствие.

«МЫ С ТАЕЙ ПОВЗДОРИЛИ, И ОНА УШЛА…»

22 августа 2022 года соцсети облетела тревожная новость: «Пропала 45-летняя жительница Ишимбая Таисия Носова и ее пятилетняя дочь Настя». Как рассказал тогда «КП-Уфа» брат ишимбайки, его сестра с дочкой поехала в гости в Пермь, чтобы навестить давнюю подругу. Однако домой они так и не вернулись, телефоны отключены, хотя раньше Тая никогда не пропадала без предупреждения. Сама подруга – 49-летняя Майя Кузьмичева заявила, что ее вечером 18 августа они с Таисией сильно повздорили, после чего та собрала вещи и вместе с дочкой ушли из квартиры. Мол, с тех пор больше подругу не видела, где может она находиться – понятия не имеет.

Знакомые Майи Кузьмичевой не могут поверить, что с виду адекватная и добрая женщина решилась на такой страшный поступок. Фото: соцсети

Родственники написали заявление в полицию, обратились к волонтерам. А буквально через пару дней всех ошеломила новость: изрезанное тело Таисии и ее задушенную дочь нашли закопанными в мешках в лесу под Краснокамском. Практически сразу же следователи вышли и на след убийц, а когда выяснилось, что к расправе над беззащитной женщиной с малышкой причастны... та самая подруга и ее приятель, стало по-настоящему жутко. Что же могло произойти такого между давними подругами, что та решилась на двойное убийство?

«НАДО БЫЛО МОЧИТЬ ЕЕ ЕЩЕ В 2013»

Так получилось, что Таисия Волкова и Майя Кузьмичева были знакомы действительно очень давно, а познакомились в колонии, где одна отбывала наказание за наркотики, а другая – за разбойное нападение. Между дамами установились довольно близкие отношения, но после освобождения Таисия вернулась домой, обзавелась семьей, родила ребенка… Этого ей подруга уже простить не смогла.\

По словам знакомых, Майя так и не простила Таисии рождение дочери и нового мужчину. Фото: соцсети

А вот у самой Майи совсем другая версия. На допросах у следователей и уже после суда, отвечая на вопросы журналистов, женщина утверждала: Таисия – ведьма, которая навела на нее порчу, чтобы отобрать квартиру…

- Она была настоящей ведьмой и делала порчи людям, привороты и все на свете. Думаете, у меня шизофрения на пустом месте? Я была абсолютно здоровым человеком. Я фармацевт по образованию. Я совершенно не верила в эти чудеса <….> Потом поняла, что это коснулось меня. Кто понимает, говорят, что ее в 2013 году надо было мочить. Мне сказали, что она сделала на меня «присушку», и я хотела наложить на себя руки неоднократно. Просто подумала, что она пойдет со мной, так будет справедливо, чтобы не портила никому жизнь, - передают наши коллеги из «КП-Пермь» слова Майи Кузьмичевой.

Летом 2023 года у женщины созрел коварный план: она подговорила своего 40-летнего безработного знакомого Сергея Сереброва, пообещав ему за расправу 100 тысяч рублей. Сказала, что, мол, на ней лежит страшное проклятье, снять которое можно только кровью колдуньи. А вот насчет убийства пятилетней Насти, Кузьмичева уверяет: она не хотела убивать ребенка!

Майя Кузьмичева утверждает, что подруга навела на нее порчу, вот она и решилась на убийство Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

– Девочка не на моей совести! Я не хотела, чтобы девочка была с ней, предлагала даже деньги людям, чтобы посидели с ребенком, но она сама ее взяла. Это на совести моего сообщника… – говорит пермячка.

«ДЕВОЧКА БОРОЛАСЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ»

Убийцы готовились к преступлению заранее: сняли частный дом с высоким забором в поселке Лысьва под Краснокамском, заранее выкопали яму в лесу, купили нож и лопату. Когда Таисия с дочкой приехали в Пермь, Кузьмичева предложила отдохнуть на природе, за городом. Исполнитель убийства ждал их уже в доме.

По словам гособвинителя, сначала троица распивала алкоголь. В какой-то момент Майя повела девочку на второй этаж, чтобы якобы уложить спать. В этот момент Серебров набросился с ножом на Носову и убил ее несколькими ударами ножа. Потом поднялся на второй этаж и начал душить девочку полотенцем…

– Ребенок сопротивлялся, сопротивлялся отчаянно. Девочка боролась за свою жизнь, но убийцу это не остановило, - говорит старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Пермского края Алексея Чепкасов

После сообщники упаковали тела убитых в мешки, ночью вывезли в лес и закопали. Потом вернулись домой, где Майя начала разыгрывать комедию перед родственниками Таисии, мол, ушла подруга в ночь, где искать – не знаю.

Тела убитых завернули в полиэтиленовый мешок и закопали в лесу. Фото: СК по Пермскому краю

КАКОЙ ПРИГОВОР ВЫНЕС СУД

О том, что у заказчицы преступления явные проблемы с психикой – стало понятно почти сразу. Она не совсем адекватно вела себя на следственных экспериментах, заигрывала с конвоирами, твердила про черную магию, порчу и привороты. Уже в СИЗО попыталась наложить на себя руки, но сокамерницы, почуяв неладное, сообщили об этом сотрудникам изолятора.

В итоге судебно-медицинская комиссия установила, что у Кузьмичевой имеется тяжелое психическое заболевание, и на момент убийства не осознавала общественную опасность своих деяний и не могла отвечать за свои действия. Решение суда было ожидаемым: пермячку отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику с интенсивным наблюдением.

Сама же Майя Кузьмичева со скептицизмом отнеслась к приговору. Женщина уверяет, что у нее «полное опустошение, от которого не помогут таблетки», и пока она совершенно не представляет свое дальнейшее будущее. Единственное, в чем признается пермячка – если бы была возможность вернуть все назад, она бы просто свела счеты с жизнью, а Таисию бы оставила в живых.

- Пару раз (Таисия Волкова – Ред.) снилась, улыбается. Добилась своего, все равно она забрала мою душу, так или иначе. Я жива, вроде, пришла в себя, но мне от этого не легче, - с горечью говорит Майя Кузьмичева.

Исполнителя двойного убийства отправили на пожизненное заключение Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Исполнителя убийства Сергея Сереброва, как и просил государственный обвинитель, Пермский краевой суд отправил на пожизненное заключение.

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