В Перми после ссоры с подругой пропали 45-летняя жительница Башкирии и ее пятилетняя дочь

Фото: Google Maps, ДПСО "Регион59"

В Перми волонтеры уже 5 день разыскивают 45-летнюю жительницу Ишимбая Таисию Носову и ее пятилетнюю дочь Настю. Как сообщает «КП-Пермь» женщина с ребенком приехала погостить на пару дней к подруге, но 17 августа после ссоры собрала вещи и ушла в неизвестном направлении. В родном городе Носовы не появлялись, на связь с близкими не выходят, поэтому подруга обратилась за помощью в полицию и к поисковикам.

- Мы вечером посидели, потом повздорили, и Тая ушла вместе с дочерью в неизвестном направлении. Через полчаса я вышла на улицу, чтобы найти их, но никого не было. Больше ничего не знаю, - передает издание слова подруги пропавшей женщины.

Известно, что Таисия и Анастасия Носовы гостили в Перми на улице Ветлужской и ушли из дома в ночь с 17 на 18 августа.

Приметы Таисии Носовой: рост 167-172 см, черные волосы, короткая стрижка, плотного телосложения. На обеих руках и груди есть татуировки, родинка возле носа.

Была одета: серо-зеленые велосипедки, белая майка, черно-розовые кроссовки и бейсболка. При себе имела большую розовую сумку и маленькую черную кожаную сумочку.

Приметы Насти Носовой: рост 120-126 см, волосы светло-русые ниже плеч, худощавого телосложения.

Была одета: яркие босоножки, разноцветные спортивные штаны, футболка розовая. При себе имела рюкзак розового цвета.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей женщины и ее дочери, просьба сообщить в полицию или поисковикам по номерам +7 (912) 880-41-60, +7 (922) 345- 67-02.