Пропавшую 45-летнюю жительницу Ишимбая Таисию Носову и ее 5-летнюю дочь нашли мертвыми в Перми.

Напомним, что Таисия Носова вместе с дочкой приехал к подруге в Пермь. Брат женщины рассказал, что в ночь на 18 августа она поругалась с пермячкой и ушла от нее вместе с ребенком в неизвестном направлении. После этого женщину и ребенка никто не видел.

К сожалению, 24 августа стало известно, что Таисию и ее дочь нашли мертвыми «где-то в Пермском районе», об этом сообщили в «КП-Пермь». По словам родственника, смерть женщины и ребенка носит криминальный характер.

Позже близким погибшей женщины стало известно, что стражам порядка уже удалось задержать предполагаемого преступника, и с ним проводят первоначальные следственные действия.