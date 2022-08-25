Пропавшую в Перми мать с дочкой из Башкирии убили из-за ссоры с местной жительницей.

Напомним, что 25 августа стало известно о том, что пропавшую в Перми жительницу Башкирии Таисию Носову и ее дочку нашли мертвыми. Близкие сразу заподозрили, что в истории может быть криминальный след. Известно, что женщина приехала в соседний регион к подруге.

По данным МВД Пермского края, подруга пропавшей женщины заявила, что та ушла от нее с ребенком после того, как они поругались. Сотрудники уголовного розыска пермячке не поверили, а после выяснили, что она причастна к исчезновению Таисии Носовой.

Из-за чего убили Таисию Носову из Башкирии и ее дочь

В МВД Пермского края сообщили, что подруга заранее спланировала убийство Таисии Носовой и ее дочери. Она заранее сняла гостевой дом в поселке Ласьва и подговорили знакомых. Жительницу Башкирии и ее дочь убили из-за «личных неприязненных отношений». Вскоре сотрудники полиции вместе со следователями нашли место, где спрятали трупы Таисии Носовой и ее дочери – тела закопали в лесном массиве.