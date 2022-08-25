Таисия души не чаяла в своей единственной дочурке. Фото: соцсети

В Перми завершились поиски 45-летней жительницы Ишимбая Таисии Носовой и ее пятилетней дочери Насти. Их нашли убитыми и закопанными в лесу в Краснокамском районе, неподалеку от поселка Лысьва. По подозрению в жестокой расправе уже задержаны подруга Таисии, к которой та приезжала в гости, и ее знакомый. Мы собрали всю информацию, которая известна об этой трагедии на данный момент, и поговорили с родственниками убитых.

«МЫ ПОВЗДОРИЛИ, И ТАЯ С ДОЧЕРЬЮ УШЛИ»

О том, что Таисия и ее дочь пропали, стало известно 22 августа. Родной брат Таисии Игорь П. сообщил, что сестра поехала в Пермь, чтобы погостить пару дней у давней подруги Майи К. Однако в ночь на 18 августа между женщинами произошла ссора, якобы после которой Таисия собрала спешно вещи и вместе с дочкой ушла в неизвестном направлении.

- Мы вечером посидели, потом повздорили, и Тая ушла вместе с дочерью в неизвестном направлении. Через полчаса я вышла на улицу, чтобы найти их, но никого не было. Больше ничего не знаю, - уверяла всех Майя К.

Далее, по словам подруги, она несколько дней пыталась разыскать Таю с дочкой самостоятельно, но все бесполезно. К тому времени, родные Таисии из Ишимбая забеспокоились, что ни она, ни Настя уже долго не выходят на связь, хотя каждый день они созванивались и списывались в соцсетях. Телефоны обеих были отключены, поэтому родные обратились за помощью к волонтерам-поисковикам и написали заявление о пропаже в полицию.

- Тая всегда очень ответственно ведет себя с ребенком, всегда в первую очередь заботится именно о дочке, поэтому их исчезновение особенно странно. У других знакомых она тоже не появлялась, в Ишимбай не возвращалась. Все это очень настораживает, - делился тогда с «КП-Уфа» своими переживаниями брат Таисии.

Таисия с дочкой должны были ехать в Пермь всего на пару дней, но перестали выходить на связь. Фото: соцсети

ПОДРОБНОСТИ УБИЙСТВА ТАИСИИ НОСОВОЙ

А уже поздно вечером 24 августа волонтеры сообщили печальную новость: тела пропавших были найдены в лесу неподалеку от поселка Лысьва. Это около 50 километров от самой Перми, где и пропали Таисия с дочкой. Но как же они туда попали, и что произошло?

- Следователь сказал, что их убили. Что это особо тяжкое преступление, и в нем замешана та самая подруга. Убийц уже поймали, с ними работают следователи. Я еду в Пермь на опознание, - объяснил брат Таисии Носовой.

А уже через пару часов появилась и официальная информация от СК и МВД Перми: Таисию и ее дочь «заказала» та самая подруга из-за давней личной неприязни, а осуществить расправу попросила своего знакомого. От подробностей убийства Таисии Носовой становится жутко.

Как оказалось, Майя К. заранее сняла гостевой дом в поселке Лысьва и пригласила туда подругу с дочкой. Туда же приехал и знакомый женщины, который за денежное вознаграждение сначала зарезал Таисию, а потом хладнокровно задушил маленькую девочку. Тела убитых душегубы завернули в полиэтиленовые мешки для мусора, ночью вывезли в лес и закопали там. Именно там их позже и обнаружили оперативники…

Тела убитых завернули в полиэтиленовый мешок и закопали в лесу. Фото: СК по РБ

- Тая доверяла этой подруге, а попала в ловушку. Оказалась в доме, в котором не должна была быть. У меня сердце кровью обливается, как представлю, что мать на глазах у дочери убивали, а Настю - на глазах у матери. Господи, у меня этот крик прям в ушах стоит, – признается родственница Таисии Носовой.

СЕМЬЯ ТАИСИИ НОСОВОЙ

Как вспоминают близкие убитых, Настя была поздним и единственным ребенком у Таисии. Женщина родила ее в 40 лет. С отцом Насти Таисия развелась и воспитывала дочь одна, всячески балуя ее. Даже статус в соцсетях женщина поставила соответствующий: «Доченька – это самое главное и важное в моей жизни. Она - мое счастье и радость».

- Бывший муж Таи уже в курсе произошедшего. Он очень тяжело воспринял эту новость, поскольку тоже любил дочь, да и с бывшей женой они остались в нормальных отношениях, - рассказывает родственница Таисии.

Сама Таисия Носова трудилась на заводе младшим технологом, вот только ее дочка часто болела и пропускала садик, поэтому женщина приняла решение уволиться и поискать новую работу с более гибким графиком, чтобы иметь возможность больше времени проводить с дочерью. А вот «КП-Пермь» удалось выяснить, что недавно Таисия познакомилась с мужчиной, который принял ее дочь как родную и даже собирался сделать Тае предложение. Сейчас он находится на вахте на севере и тоже очень тяжело переживает случившееся.

У УБИЙЦ ТАИСИИ НОСОВОЙ РАНЕЕ БЫЛИ СУДИМОСТИ

Подруга Таисии и предполагаемая заказчица убийства – 49-летняя Майя К. Известно, что несколько лет назад женщина отбывала наказание в колонии по уголовной статье. Ранее в некоторых СМИ появлялась информация, что именно в колонии и произошло их знакомство с Таисией Носовой, но родственники это не подтвердили. После освобождения женщина жила обычной жизнью – снимала квартиру, работала поваром, подрабатывала в такси. В настоящий момент следователи проводят обыск в ее квартире.

После освобождения из колонии Майя жила обычной жизнью. Фото: соцсети

О непосредственном убийце Таисии и Насти практически ничего неизвестно кроме того, что ему 40 лет, и он также ранее был судим.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего». В ходе допросов подозреваемые подтвердили свою причастность к совершению особо тяжкого преступления. Женщина сообщила место сокрытия тел потерпевших. При проверке ее показаний они были обнаружены. Решается вопрос об избрании в отношении соучастников меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователем назначены необходимые судебные экспертизы, проводится комплекс следственных и процессуальных действий. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в пресс-службе Следственного комитета по Пермскому краю.

ГДЕ ПОХОРОНЯТ ТАИСИЮ НОСОВУ

Сейчас родной брат Таисии Волковой находится в Перми на опознании. Как только будут проведены все судебные экспертизы и другие необходимые следственные действия, тела убитых привезут в Ишимбай для похорон.

- Для нас они навсегда останутся такими - красивыми, любыми, добрыми, веселыми, отзывчивыми... А Настенька - мамин хвостик, она везде с ней была. Она так любила танцевать и снимать видео. Тая в ней души не чаяла, на все готова была, лишь бы Настя ни в чем не нуждалась... – не может сдержать слез родственница убитых.

Кроме того, сейчас семья нуждается в помощи, ведь транспортировка тел в Башкирию стоит очень дорого. Племянница Таисии открыла сбор, в котором могут принять участие все неравнодушные люди. Номер карты: 4276 0600 5410 5971 (Игорь Александрович П.), привязан номеру телефона 8(917)487-01-81.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким убитых Таисии и Анастасии Носовых.