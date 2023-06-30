Хабиров вручил боевое знамя добровольческому мотострелковому полку «Башкортостан»

Мотострелковый полк «Башкортостан» вошел в состав 67-й мотострелковой дивизии. Фото: пресс-служба главы РБ

Формирование добровольческого мотострелкового полка «Башкортостан» завершилось 29 июня 2023 года. Сейчас военнослужащие проходят боевое слаживание в одной из частей в Самарской области. Накануне бойцов посетил глава Башкирии Радий Хабиров и вручил им полковое знамя.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

10 апреля на совещании в правительстве Башкирии глава региона объявил, что к нему обратились ветераны боевых действий с предложением сформировать еще одно подразделение для участия в специальной военной операции. Позднее было принято решение создать добровольческий мотострелковый полк, получивший название «Башкортостан».

В отличие от других подразделений, бойцов будущего мотострелкового полка направляли на боевое слаживание отдельными отрядами. Самыми первыми в Самарскую области проводили военнослужащих танкового батальона имени Сергея Зорина и зенитно-артиллерийской батареи имени Шарифа Сулейманова. 25 мая 2023 года боевые единицы отправились к месту подготовки с территории парка «Патриот» Чишминского района Башкирии.

Затем, 1 июня, с Советской площади в Уфе проводили артиллерийскую батарею, медицинскую роту и управленческую команду. 9 июня на боевое слаживание отправился добровольческий батальон имени Минигали Губайдуллина. Бойцы этого подразделения также пополнили ряды мотострелкового полка «Башкортостан».

Бойцов добровольческого полка накануне посетил глава Башкирии Радий Хабиров. Фото: пресс-служба главы РБ

К слову, 18 июня 2023 года в День медицинского работника бойцы медицинской роты мотострелкового полка приняли присягу. А 23 июня в Самарскую область из Уфы на боевое слаживание отправились еще три роты: штурмовая, разведывательная и снайперская.

Каждая боевая единица носит имя прославленного участника Великой Отечественной войны. Например, медицинская рота названа именем знаменитого врача Ахмета Давлетова, штурмовой присвоили имя Гази Загитова, разведывательной имя партизана Вафы Ахмадуллина, а снайперской имя советского снайпера Ахата Ахметьянова.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОЛКА

29 июня 2023 года формирование добровольческого мотострелкового полка «Башкортостан» было завершено – бойцам передали боевое знамя.

- В целом полк уже сформирован. И я рад, что личный состав усердно занимается – тактической, огневой подготовкой. Они по 10 часов в день проводят в поле и готовятся к реальным боевым действиям. Без навыков победить нельзя. Мы много сделали, чтобы обустроить быт в полку. Решили вопрос с медосмотром. Я доволен руководством воинской части, нашим командиром. Это крепкий, опытный парень, у него башкирские корни, - написал в своих социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров.

Напомним, экипировку и технику для добровольческих батальонов полностью закупают власти региона. Кроме того, семьи добровольцев могут рассчитывать на целый ряд мер поддержки.

- Помогать участникам СВО и их семьям – наша главная государственная задача. На протяжении всего пути мы будем поддерживать этих парней – точно так же, как поддерживаем других наших воинов, которые выполняют свой долг в зоне СВО. Будем заботиться и об их родных и близких, - заявил в день передачи знамени полку «Башкортостан» глава республики Радий Хабиров.

К слову, полковое знамя командиру «Башкортостана» собственноручно вручил сам Хабиров. Он побывал в воинской части, где проходят боевое слаживание военнослужащие, ознакомился с их распорядком дня и условиями проживания. А еще глава республики не упустил возможности пострелять из снайперской винтовки.

- Как всякий мужчина, я люблю стрелять. Я не охотник и никогда не охочусь на зверей. Но не попробовать не мог, - отметил Радий Хабиров.

Глава республики Радий Хабиров побывал в воинской части и пострелял из крупнокалиберной снайперской винтовки. Фото: пресс-служба главы РБ

НАПУТСТВИЕ БОЙЦАМ

Как сообщает пресс-служба главы Башкирии, добровольческий полк «Башкортостан» вошел в состав 67-й мотострелковой дивизии под командованием полковника Зульфата Нигматзянова. Он обратился к военнослужащим от имени командования и поздравил личный состав с вручением боевого знамени.

- Очень горжусь тем, что в составе дивизии будут служить бойцы полка «Башкортостан». Уверен, воины из республики преумножат боевые традиции своих предков, которые прославили башкирский народ на полях Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны, – сказал Зульфат Нигматзянов.

После передачи полкового знамени глава республики Радий Хабиров обратился к бойцам с напутствием.

- Вручая боевое знамя, хочу сказать, что это большая ответственность – служить в мотострелковом полку «Башкортостан». Поэтому выражаю надежду, что вы с честью выполните свой долг. Республика будет с вами на всех этапах вашей службы. Сейчас мы здесь. Когда вы отправитесь на передовую, мы тоже там будем. Если сейчас нужно чем-то помочь, мы это сделаем. Рассчитывайте на помощь нашей республики, - подчеркнул Хабиров.

К слову, в составе добровольческого мотострелкового полка «Башкортостан» будут служить священнослужители. Вместе с бойцами в зону проведения специальной военной операции отправятся протоирей Владимир Иванов и имам-хатыб Ахмад-хазрат Ахмеров.

Дата отправки полка в зону СВО пока не определена. Фото: пресс-служба главы РБ

После торжественной церемонии передачи полкового знамени слово взял и командир полка «Башкортостан». Он поблагодарил руководство республики за помощь в формировании подразделения.

- С уверенностью могу сказать, что каждый стоящий в строю полка «Башкортостан» способен выполнить любую боевую задачу. Для этого у нас есть воинский дух, знания и навыки. Мы не посрамим честь и достоинство нашей республики, - подчеркнул командир полка.

После завершения боевой подготовки и добора личного состава добровольческий мотострелковый батальон «Башкортостан» отправится в зону проведения специальной военной операции. Дата на сегодняшний день еще не определена.

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