Хабиров заявил о завершении формирования мотострелкового полка «Башкортостан»

Фото: vk.com/radiyhabirov

Вчера, 29 июня, глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях заявил о завершении формирования мотострелкового полка «Башкортостан».

Руководитель региона прибыл к месту боевого слаживания подразделения и передал его бойцам боевое знамя. В настоящее время, как поведал Хабиров, военнослужащие занимаются тактической, огневой подготовкой.

– На протяжении всего пути мы будем поддерживать этих парней – точно так же, как поддерживаем других наших воинов, которые выполняют свой долг в зоне СВО. Будем заботиться и об их родных и близких, – заверил глава республики.

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