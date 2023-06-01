В Уфе на боевое слаживание проводили артбатарею и медроту полка «Башкортостан»

фото: vk.com // Радий Хабиров

Сегодня, 1 июня, на Советской площади в Уфе на боевое слаживание для подготовки к специальной военной операции проводили артиллерийскую батарею, медицинскую роту и управленческую команду добровольческого полка «Башкортостан». Об этом в своих соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

– Желаю всем нашим воинам с честью выполнить боевой долг и вернуться домой с победой, живыми и невредимыми. А республика будет продолжать делать все, чтобы их работа на передовой была успешной. Мы обязательно продолжим заботиться о родных и близких всех наших бойцов, – написал руководитель региона.

Напомним, два новых формирования являются именными. Артиллерийскую батарею назвали в честь Алексея Сухорукова – уроженца Стерлитамакского района и героя Советского Союза. Он прошел всю Великую Отечественную войну, где командовал артбатареей. Медицинская рота носит имя Ахмета Давлетова. Он был военным врачом и командиром медико-санитарного эскадрона 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.