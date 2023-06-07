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НовостиОбщество7 июня 2023 14:23

9 июня в Уфе из-за отправки на СВО мотострелкового полка на 4 часа перекроют две улицы

Ограничение будет действовать с 12:00 до 16:00
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

В пятницу, 9 июня, в Уфе из-за отправки с Советской площади в зону специальной военной операции мотострелкового полка «Башкортостан» перекроют две улицы: Пушкина (между Цюрупы и Ленина) и Советскую (между Заки Валиди и Октябрьской Революции). Ограничение будет действовать четыре часа – 12:00 до 16:00. Об этом предупредила мэрия.

Во время перекрытия в городе изменится маршрут автобусов №6, 14, 31, 51, 57, 57а, 211, 234, 228, 249, 257к. На слайде ниже можно ознакомиться со схемой их движения.

фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Администрация города попросила жителей учитывать ограничение при планировании поездок.