Бойцы медицинской роты добровольческого полка «Башкортостан» приняли присягу

Фото: Максим Забелин (vk.com/zabelinm)

Бойцы из медицинской роты имени Ахмета Двлетова добровольческого мотострелкового полка «Башкортостан» приняли присягу, передает ИА «Башинформ».

По данным агентства, церемония прошла сегодня, в день медицинского работника. Напомним, медроту, как и ряд других военных формирований добровольческого полка «Башкортостан» отправили на боевое слаживание 1 июня 2023 года. Проводы проходили на Советской площади в Уфе.

Один из бойцов поделился своей мотивацией и рассказал, для чего отправился в зону специальной военной операции.

- Мотив у нас тут у всех один — помочь нашим землякам-бойцам, которые защищают нас, спасти как можно больше людей. Врачи сейчас там очень нужны. Страшно ли мне? Конечно, да. Не страшно только дуракам. Однажды я уже поборол свой страх, когда пошел в медицину, - цитирует военного медика «Башинформ».