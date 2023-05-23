Вальс под открытым небом, поножовщина и пропавший клещ Валера: чем запомнился Последний звонок в Башкирии

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

22 мая в Уфе отгремел Последний звонок. Этот день с нетерпением ждали одиннадцатиклассники, а также ученики 9 классов, которых не прельстила перспектива еще 2 года грызть гранит науки в старших классах. Всего в масштабном праздновании приняли участие 4,5 тысячи выпускников 11-х классов из 115 школ и более 11 тысяч девятиклассников. Если говорить от Башкирии в целом, то в этот день торжественные линейки провели более 1,3 тысячи школ – для 47 тысяч девятиклассников и 14,5 тысяч одиннадцатиклассников.

Впрочем, Последний звонок в Уфе-2023 запомнился не только фееричной картиной вальсирующих выпускников, перекрытыми дорогами и запретом на алкоголь. Вспоминаем, чем же еще отметились школьники в этот день.

ГРАНД-ВАЛЬС ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Конечно, самым запоминающимся моментом праздника стал гранд-вальс под музыку Иоганна Штрауса и Дмитрия Шостаковича. 4,5 тысячи нарядных одиннадцатиклассников стройными рядами кружились на нижней площадке амфитеатра конгресс-холла «Торатау», пока сверху, утирая слезы умиления, на них любовались родители и педагоги. Ради этого события даже временно перекрыли движение транспорта на нескольких улицах рядом с амфитеатром. Позже сами выпускники признавались, что учить танец оказалось довольно трудной задачей – сначала приходилось разучивать движения отдельно классами, а потом уже и все вместе.

Фото: ufacity.info

Также в ходе торжественного мероприятия выпускники получили напутственные пожелания от мэра Уфы Ратмира Мавлиева и министра образования Башкирии Айбулата Хажина.

– В вашей жизни еще будет много сложностей и трудностей, которые вы будете преодолевать. Но я уверен, что ту основу, которую вы получили в школе, поможет вам справиться со всеми трудностями в жизни, – сказал подчеркнул Ратмир Мавлиев.

В свою очередь, поздравить выпускников с Последним звонком решил и Радий Хабиров. На своей странице в соцсетях он пожелал ребятам удачи в предстоящих экзаменах.

– А наша задача – создать для них все условия, чтобы они отучились в колледжах и вузах и хотели быть полезными родной республике и стране, - добавил глава Башкирии.

КЛЕЩ ВАЛЕРА ВСЕ-ТАКИ ПРОПАЛ

Еще недавно мы писали о самых запоминающихся памятниках в городах Поволжья: в Уфе одной из таких достопримечательностей стала фигурка клеща, отлитая из серебра 925 пробы и установленная в центре города, на улице Мустая Карима. Клещ Валера был установлен еще в октябре 2020 года – за это время его не раз пытались украсть, но Последний звонок-2023 он уже не пережил.

Фото: Посольство Уральских гор в Уфе

– 966 дней Валера радовал нас с вами, напоминал о важности каждой букашки в природе, и о том, что надо обязательно сделать прививку от энцефалита. И вот его теперь с нами нет. Сделали такой подарок нам и городу выпускники с красной лентой, перекинутой через плечо… мальчик и девочка, – рассказали в Посольстве Уральских гор.

Впрочем, обещается, что уже совсем скоро памятник восстановят, и Валера вновь будет радовать уфимцев и гостей города.

ПЬЯНАЯ ПОНОЖОВЩИНА НА ОТДЫХЕ

Несмотря на то, что в день Последнего звонка по всей Башкирии была запрещена розничная продажа алкоголя, некоторым выпускникам, решившим отметить праздник «по-взрослому», спиртное все же удалось раздобыть. Правда, закончилось веселье довольно печально – в Иглинском районе двое девятиклассников попали в больницу с ножевыми ранениями, которые нанес им одноклассник.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на берегу озера рядом с селом Алаторка. Девятиклассники отмечали там праздник, распивая алкоголь. В какой-то момент веселье переросло в ссору, и в итоге 15-летний парень набросился на своих сверстников с ножом, ударив одного в живот, а другого в грудь. Пострадавших ребят доставили в больницу, сейчас они находятся под присмотром врачей. А вот с самим малолетним дебоширом работают следователи.

ПОМОГЛИ МУЖЧИНЕ С ПРИЗНАКАМИ ИНСУЛЬТА

Впрочем, празднество запомнилось и добрыми поступками. Так, в соцсетях под вечер разлетелась запись о том, как школьники пришли на помощь пожилому мужчине в Сибае. Как оказалось, пенсионер лежал на газоне в бессознательном состоянии с признаками инсульта. Однако все проходили мимо, и никто не обращал на бедолагу внимания.

Фото: vk.com/podsibay

- Взрослые люди мимо проходили, не замечая с безразличием. Эти ребята, выпускники 9 школы 9 «Б» класса, остановились, переживали, ждали скорую и помогли, – рассказала в соцсетях жительница Сибая, которая стала очевидицей произошедшего.

Женщина даже сняла на фото момент приезда скорой помощи, где школьники помогли медикам погрузить пожилого мужчину в машину.