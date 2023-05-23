Девятиклассники из башкирского Сибая помогли мужчине с признаками инсульта

Фото: vk.com/podsibay

22 мая жительница Сибая опубликовала в местном городском сообществе запись, где поблагодарила школьников за помощь пожилому мужчине. По ее словам, он лежал на улице на газоне с признаками инсульта. Никто из взрослых к нему не проявлял интереса.

- Взрослые люди мимо проходили, не замечая с безразличием. Эти ребята, выпускники 9 школы 9 «Б» класса, остановились, переживали, ждали скорую и помогли, - написала горожанка.

Женщина сняла на фото момент приезда скорой помощи. Девятиклассники помогли бригаде медиков погрузить пожилого мужчину в машину.

- Благодарю, желаю всем Вам, оставаться такими же прекрасными людьми, - подытожила жительница Башкирии.

Напомним, 22 мая 2023 года во всех школах республики прошли Последние звонки для девятых и одиннадцатых классов.