В день Последнего звонка в Уфе 4,5 тыс. выпускников школ исполнили гранд-вальс

фото: ufacity.info

Сегодня, 22 мая, в день Последнего звонка в Уфе 4,5 тыс. выпускников 11 классов из 115 школ исполнили гранд-вальс. Масштабный танец под музыку Иоганна Штрауса и Дмитрия Шостаковича состоялся на нижней площадке конгресс-холла «Торатау». Об этом рассказала мэрия.

Торжественная часть Последнего звонка на главной площадке башкирской столицы началась ровно в два часа дня. Перед уже бывшими школьниками выступил мэр Ратмир Мавлиев и министр образования Башкирии Айбулат Хажин.

– В ближайшее время вас ждут серьезные испытания. Это и экзамены, и предстоящие вступительные, но вы все большие молодцы, поскольку дошли до этого этапа. В вашей жизни еще будет много сложностей и трудностей, которые вы будете преодолевать, но я уверен, что ту основу, которую вы получили в школе, поможет вам справиться со всеми трудностями в жизни, – сказал сити-менеджер.

фото: ufacity.info

После приветствия 4,5 тыс. выпускников одновременно закружились в вальсе. Одна из его участниц – Алина Нигмятзянова – рассказал, что она и сверстники долго разучивали движения: сначала отдельно классами, а потом все вместе. По ее словам, исполнять вальс с таким количеством людей очень сложно. Девушка поблагодарила учителей, которые переживали за выпускников, и организаторов танца.

Напомним, сегодня Последний звонок прозвенел не только для учеников 11-х классов, но и у более 11 тыс. 9-классников. У них прошли торжественные линейки.