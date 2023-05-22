В Уфе школьники в день Последнего звонка украли памятник клещу Валере

фото: vk.com // ExJe: посольство уральских гор в Уфе

В Уфе сегодня, 22 мая, в день Последнего звонка двое выпускников – парень и девушка – украли памятник клещу Валере. Об этом в соцсетях сообщило посольство уральских гор в Уфе.

– 966 дней он [памятник] радовал нас с вами, напоминал о важности каждой букашки в природе и о том, что надо обязательно сделать прививку от энцефалита. И вот его теперь с нами нет. Сделали такой подарок нам и городу выпускники с красной лентой, перекинутой через плечо… мальчик и девочка, – говорится в группе.

В сообществе выразили уверенность, что когда-нибудь воришкам будет стыдно. Посольство уральских гор заверила, что памятник будет восстановлен.

Напомним, первый в мире памятник клещу появился в Уфе осенью 2020 года. Отлитый в серебре 925-й пробы, он был установлен в центре города на улице Мустая Карима. Отметим, что попытка украсть миниатюрную скульптуру уже предпринималась и раньше.