В Уфе появился первый в мире памятник клещу

фото: Олег Чегодаев // vk.com/oleg_chegodaev

В Уфе создали памятник клещу – первый в мире. Об этом сообщил путешественник и блогер Олег Чегодаев на своей странице «ВКонтакте».

– Отлит в серебре 925 пробы и установлен в самом центре города на улице Мустая Карима, 44, – рассказал Чегодаев. – Надеемся, что данная скульптура малой художественной формы будет долгие годы радовать жителей и гостей столицы, станет символом города, а также излюбленным местом встреч влюбленных в природу.

Путешественник также отметил, что памятник заставит задуматься «о важных и глобальных вещах» – например о том, что не существует плохих и хороших животных: «все равны и просто хотят жить». Создатели монумента также надеются, что он натолкнет горожан на мысль сделать прививку от клещевого энцефалита.