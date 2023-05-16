Башкирский певец Анвар Нургалиев ищет свидетелей ДТП, где погибла его племянница-блогерша

Анвар Нургалиев всегда был очень близок со своей племянницей и сейчас тяжело переживает ее гибель. Фото: соцсети

Башкирский певец Анвар Нургалиев сообщил, что ищет свидетелей ДТП, где погибла его племянница – 32-летняя популярная блогерша и мать троих детей Диана Сафарова. Ведь по словам артиста, в уголовном деле до сих пор остается много «неясностей».

«ВИНОВНИК АВАРИИ БЫЛ ПЬЯН»

С самого первого дня после смертельной аварии Анвар Нургалиев повторял, что за смертью его любимой племянницы стоит водитель, который сел пьяным за руль, спровоцировал столкновение, а потом и скрылся с места преступления. И хотя, как заявляли в республиканском ГИБДД, водитель Toyota Camry почти сразу же был задержан и дал необходимые показания, по мнению артиста в деле остается много спорных моментов.

– Прошу откликнуться свидетелей аварии, которая произошла в Чишмах 9 мая в районе 00.15-00.37. В момент аварии у магазина «Абсолют» на улице Революционной стояло 3 автомобиля. Рядом с ВАЗ стояли люди, которые не могли не видеть момент столкновения. Сам виновник аварии скрылся, отогнал машину, а потом уже пришел к месту аварии пешком. Он вину признал, но остается много неясностей, - рассказал Анвар Нургалиев у себя на странице в соцсетях.

Также певец подтвердил, что виновник аварии сел за руль изрядно подвыпившим, а сама иномарка была наглухо затонирована. Более того, водитель даже был знаком с Дианой Сафаровой, «потому что Чишмы – это маленькая деревня». Однако никто их его родственников даже не принес извинений и не поинтересовался, что теперь будет с детьми погибшей женщины.

– Просто хочу, чтобы наказали по всей строгости закона и самого участника преступления, и его соучастников, а их там достаточно, - признается Анвар Нургалиев.

«ДЕТЕЙ БУДЕМ ПОДНИМАТЬ ВСЕ ВМЕСТЕ»

Также артист рассказал, кто теперь будет заниматься воспитанием семилетней дочери Дианы Сафаровой и ее пятилетних сыновей-близнецов. Официально опекунами станут их родные бабушка и дедушка, а также все остальные родственники с обеих сторон.

– Также в воспитании примет участие папа ребят, который в последнее время начал общаться с дочкой. Она скучала по нему, любит его. Ведь как бы там ни было, дети не виноваты, что родители не могут найти общий язык, - добавил Нургалиев.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, что смертельное ДТП произошло после полуночи 9 мая. Диана Сафарова гостила в деревне у родителей и родственников, однако, ночью засобиралась домой, хоть ее и уговаривали остаться до утра. В итоге неподалеку от здания железнодорожного вокзала ее иномарка на скорости врезалась в бетонное ограждение забора – молодая женщина скончалась на месте. Позже в соцсетях появилось видео, на котором видно, как другая машина обгоняет и подрезает машину Дианы, после чего слышится звук столкновения. Очевидно, именно это и стало причиной смертельной аварии.