Обрушившийся на Башкирию ураганный ветер сносит остановки и деревья

В Баймаке ветер перебросил остановку через забор жилого дома

Сегодня, 14 апреля, на Башкирию обрушился мощный ветер. Его порывы достигали каких-то ненормальных для республики 26 метров в секунду. Эпицентрами стихии стали два города: столица Уфа и Баймак, который находится на севере региона – именно из этих двух населенных пунктов в течение дня поступало наибольшее число тревожный сигналов.

ВЕТЕР ПЕРЕКИНУЛ ОСТАНОВКУ ЧЕРЕЗ ЗАБОР И СКИНУЛ С ТРАССЫ МАШИНУ

Первой жертвой сильного ветра стала остановка общественного транспорта в Баймаке. Она буквально взлетела и перекинулась через забор жилого дома. Павильон приземлился прямиком в огород, но до самого здания не добрался. К счастью, в этом случае обошлось без пострадавших.

Разобравшись с павильонов, ветер перенесся на трассу в сторону города Сибая. Порыв оказался настолько сильным, что по дороге в обочину снес достаточно тяжелую «ГАЗель», в которой, судя по всему, находилась лошадь.

Под конец дня в южной части Башкирии и вовсе выпал снег. Из-за этого дорожным службам пришлось полностью ограничивать движение до завтрашнего утра на трех участках трасс Магнитогорск – Ира, Сибай – Акъяр, Юлдыбаево - Акъяр – Сара.

На юге Башкирии выпал снег // фото: Telegram / Владимир Севастьянов

СТИХИЯ В СТОЛИЦЕ

Достаточно разрушительно природа отыгралась и на башкирской столице Уфе. Там только за первую половину дня зафиксировали четыре случая падения деревьев (два рухнули на автомобили и одно – на проезжую часть), а также срыв кровельного листа со здания.

В Уфе ветер повалил деревья

Также ветер активно передвигал в городе как контейнеры для мусора, так и их профнастильные ограждения.

фото: соцсети

фото: соцсети

В то же время в другом городе республики – Нефтекамске – ветер повалил арт-объект и отрубил светофор, оставив его безжизненно виснуть на столбе.

фото: соцсети

ЭТО ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ

О том, что на Башкирию надвигается сильный ветер, стало известно еще 12 апреля. Как пояснили синоптики, порывы возникли из-за вторжения в регион арктической воздушной массы. В МЧС предупредили, что ветер от республики на грядущих выходных не отстанет. Его скорость местами по-прежнему будет достигать 25 метров в секунду.