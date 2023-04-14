Из-за сильного ветра в Уфе повалило деревья на автомобили и снесло кровлю здания

Фото: ИА «Башинформ»

Сегодня, 14 апреля, сильный ветер стал причиной нескольких происшествий. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Сотрудникам ведомства поступило пять сообщений: четыре – о падении деревьев, одно – о падении кровельного листа. Три инцидента произошли в Калининском районе. Два дерева повредили автомобили, а третье упало на дорогу. В Ленинском районе насаждение рухнуло на проезжую часть, также кровельный лист упал на машину.

В результате произошедших ЧП никто не пострадал. В настоящее время коммунальные службы ликвидируют последствия.

– Напомним, по данным БашУГМС, сегодня в столице прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду. Просим жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности, – заявило УГЗ столицы Башкирии.