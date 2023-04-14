В Башкирии ураганный ветер перебросил остановку в огород жилого дома через забор

фото: vk.com // Акмурун ™ official

В башкирском городе Баймаке утром 14 апреля ураганный ветер перебросил остановку общественного транспорта в огород жилого дома через забор. Фотографии с последствиями стихии появились в соцсетях.

На снимке видно, как павильон оказался за ограждением. Забор при этом смят. О пострадавших не сообщается.

Напомним, сегодня в башкирской столице Уфе сильный ветер повалил деревья на автомобили и снес кровлю зданий.

Накануне МЧС предупреждало жителей республики о ветре, скорость которого местами достигнет до штормовых 26 метров в секунду. Завтра в регионе также прогнозируются сильные порывы.