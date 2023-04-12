В Башкирии в конце недели наступит резкое похолодание и поднимется сильный ветер

В конце текущей недели в Башкирии кардинально изменится погода: в республике заметно похолодает и поднимется сильный ветер Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце текущей недели в Башкирии кардинально изменится погода: в республике заметно похолодает и поднимется сильный ветер. На регион обрушится арктическая воздушная масса. Об этом 12 апреля предупредил местный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в пятницу, 14 апреля, дневная температура воздуха понизится до +2, +7°. Вторжение холода будет сопровождаться сильным ветром от 15 до штормовых 24 метров в секунду.

В области антициклона существенных осадков в большинстве районов Башкирии не предвидится. В то же время юг республики окажется под влиянием контрастного атмосферного фронт, и погода там будет неблагоприятной: прольют дожди со снегом, дороге устелет гололедица и снежный накат.

В выходные дни холод в регионе сохранится. Ночью температура воздуха понизится до -3, -8° (местами до -13°), а днем не поднимется выше +2, +9°.

Синоптики констатируют, что завтра, 13 апреля, в Башкирии будет последний теплый день как минимум на этой неделе. Солнце прогреет воздух до +14, +19°.