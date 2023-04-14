Сильный ветер в Башкирии сохранится в выходные дни

Сильный ветер, который поднялся в Башкирии 14 апреля, сохранится и в выходные дни Фото: Евгения ГУСЕВА

Сильный ветер, который поднялся в Башкирии сегодня, в пятницу 14 апреля, сохранится и в выходные дни. Об этом сообщило региональное МЧС.

По данным синоптиков, в субботу, 15 апреля, в республике будет стоять облачная погода с прояснениями. Ненастная погода ожидается на юго-востоке. Там пройдет небольшой мокрый снег, ночью умеренный. Осадки отложатся на проводах и деревьях. На дорогах возникнет гололедица и ухудшится видимость до 1-2 километров.

Ветер в Башкирии будет дуть с северных направлений. Его скорость местами усилится до 15-20 метров в секунду (ночью по юго-востоку возможно порывы до 25 м/с).

Температура воздуха ночью составит -5,-10°. Днем +3, +8° (по юго-востоку до -2°).

Напомним, 14 апреля сильный ветер в Уфе повалил несколько деревьев и снес кровлю здания. В то же время в Баймаке стихия перекинула остановку через забор - павильон попал прямиком в огород жилого дома.