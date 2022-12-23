В Башкирии пьяному водителю, который насмерть сбил четверых девушек, дали 13 лет тюрьмы

Сам Марс Г. не стал отрицать свою вину и согласился с приговором

Чекмагушевский межрайонный суд вынес приговор 23-летнему студенту, который будучи пьяным сел за руль своей иномарки и насмерть сбил четырех девушек в Бакалах. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, Марса Г. признали виновным в смертельном пьяном ДТП и приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также обязали выплатить по миллиону рублей каждой из семей погибших девушек в счет моральной компенсации. Кроме того, парень не сможет сесть за руль в течение трех лет после того, как выйдет на свободу. Отметим, что сам подсудимый свою вину признал полностью и не возражал против приговора. Матери погибших девушек, которые пришли на заседание суда с траурными портретами дочерей, также остались удовлетворены сроком наказания.

- Приговор еще не вступил в законную силу. Ход расследования находился на контроле в центральном аппарате СК России, - отметили в пресс-службе ведомства.

КАК ВСЕ ПРОИЗОШЛО

Напомним, это резонансное ДТП произошло ранним утром 18 июля 2022 года в селе Бакалы. Четыре подруги детства – 16-летняя Яна А., 18-летняя Анна Е., 19- летние Ксения Л. и Эльвина С. – сидели в кафе, после чего решили отправиться встречать рассвет. Девушки шли по проселочной дороге, как неожиданно их на большой скорости (более 100 километров в час, очевидцы рассказывали, что машина буквально летела по дороге) сбила иномарка «Ауди А5», за рулем которой находился 23-летний Марс Г. Позже экспертиза покажет, что из-за алкогольного опьянения, парень не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а оттуда съехал на обочину, по которой и шли девушки. Подруг буквально раскидало по дороге – все они получили тяжелые травмы и скончались до приезда скорой помощи.

Изначально появилась информация, что на дороге Марс гонял не один – мол, устроил гонки с приятелем на белой иномарке, но эти данные не подтвердились. В крови парня обнаружилось достаточное количество алкоголя, да и сам он не стал отрицать свою вину.

Позже о резонансном ДТП высказался и сам Радий Хабиров, который пообещал «рыть землю», но добиться самого сурового наказания для водителя, погубившего четыре жизни. Также глава республики поручил проработать вопрос о ужесточении наказания для пьяных водителей и уволить всех чиновников, которые хоть раз попадались на том, что садились выпившими за руль.