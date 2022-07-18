В Башкирии пьяный мажор насмерть сбил 4 молодых девушек в Бакалах: что известно на данный момент

Обстоятельства ДТП выясняют дорожные госавтоинспекторы

Жуткая трагедия произошла сегодня рано утром в селе Бакалы. Там около 5 утра на 1-м километре объездной дороги 23-летний водитель «Ауди А5» на большой скорости сбил 4 молодых девушек, возвращавшихся домой. Удар был такой силы, что девушек отбросило на несколько метров и разбросало на обочине. От полученных травм несчастные скончались на месте до приезда скорой помощи.

Сам водитель отделался лишь испугом и переживаниями за разбитую машину. Прибывшие дорожные полицейские зарегистрировали у него алкоголь в крови – около 0,333 промилле. В сочетании со скоростью больше 100 километров в час (в соцсетях очевидцы рассказывают, что машина буквально летела по дороге), это и привело к оборвавшимся 4 жизням.

С ДЕТСТВА ГРЕЗИЛА МУЗЫКОЙ

Погибшими девушками оказались местные жительницы Бакалов – 16-летняя Яна А., 18-летняя Анна Е., 19- летние Ксения Л. и Эльвина С. Все они с детства дружили между собой, учились в одной школе. Яна увлекалась эстрадным пением и училась в местной музыкальной школе. Несколько лет назад девочка стала дипломантом во всероссийском конкурсе юных музыкантов и поступила в Училище искусств.

- Яна никогда не была равнодушной. Она всегда старалась помогать, как бы трудно это не было. Обучалась в первой Бакалинской школе, в 2021 закончила девять классов, и успешно сдала все экзамены. По окончании поступила в музыкальное училище города Уфа, потому что с малых лет она увлекалась музыкой и пением. Посещала также в процессе обучения детскую школу искусств. Светлая и добрая память о Яне останется в наших сердцах навсегда. Царствие небесное. Спи спокойно Яна! – не может сдержать грусть друг погибшей девушки Сергей Л.

В этом же конкурсе юных музыкантов обладательницей почетного диплома стала и Эльвина С. Девушка также мечтала связать свою жизнь с музыкой и стать известной певицей.

ОТПРАВИЛИСЬ ВСТРЕЧАТЬ РАССВЕТ

Накануне вечером подруги собрались в кафе, что на окраине поселка - девушки танцевали и веселись, а утром решили отправиться встречать рассвет, но по дороге и случилось роковое столкновение.

- Сегодня в Бакалах произошла страшная трагедия. Ранним утром в ДТП погибли 4 молодые девушки – выпускницы Бакалинской первой школы, очень активные, талантливые, ответственные, но, к сожалению, их жизнь оборвалась очень рано… Выражаю искренние соболезнования родителям, близким и друзьям погибших, терпения и сил вам, - выразил сочувствие родным погибших глава администрации Бакалинского района Александр Андреев.

- Просто не верится. Такие молодые, красивые, талантливые. Впереди еще вся жизнь, выйти замуж растить детей… Соболезнуем родителям, пусть земля будет пухом девочкам, - скорбят односельчане погибших.

А ЧТО ЗА ВОДИТЕЛЬ?

О самом водителе известно то, что это местный 23-летний житель Марс Г. – студент филиала крупного технического вуза республики. В соцсетях парень часто делится фотографиями своей дорогой иномарки, а также снимками из заграничных поездок: вот он позирует на фоне пустыни, а вот гуляет по старинным улочкам Европы. Явными увлечениями молодого человека были гонки и охота. Также он часто выезжал на Север, где работал вахтовым методом.

Известно, что иномарка зарегистрирована на самого водителя. В Бакалы он приехал навестить родителей. Местные очевидцы рассказывают, что, скорее всего, парень был на дороге не один, а вместе с приятелями устроил гонки. Сейчас все обстоятельства аварии выясняют дорожные полицейские.

- Девушки вышли из кафе и прошли от него всего 60 метров. Предварительно, со слов водителя, скорость транспортного средства на момент аварии составляла около 110 км/ч. В результате наезда пешеходы скончались до приезда скорой медицинской помощи. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, - отметил главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

СЛЕДОВАТЕЛИ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

На месте происшествия работают руководство ГИБДД МВД по Башкирии, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД республики и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория. По факту смертельной аварии следователи уже возбудили уголовное дело.

- Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а так причины и условия, ему способствовавшие. С подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования находится на контроле у руководства следственного управления республики, - уточнили в пресс-службе регионального Следкома.

В свою очередь, глава Башкирии Радий Хабиров поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших девушкам. Сейчас с родственниками работают психологи.

"КП-Уфа" приносит искренние соболезнования родных погибшим девушек.

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