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Происшествия18 июля 2022 6:08

В Башкирии пьяный мажор насмерть сбил 4 молодых девушек в Бакалах: что известно на данный момент

Трагедия произошла ранним утром 18 июля
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Обстоятельства ДТП выясняют дорожные госавтоинспекторы

Обстоятельства ДТП выясняют дорожные госавтоинспекторы

Жуткая трагедия произошла сегодня рано утром в селе Бакалы. Там около 5 утра на 1-м километре объездной дороги 23-летний водитель «Ауди А5» на большой скорости сбил 4 молодых девушек, возвращавшихся домой. Удар был такой силы, что девушек отбросило на несколько метров и разбросало на обочине. От полученных травм несчастные скончались на месте до приезда скорой помощи.

Сам водитель отделался лишь испугом и переживаниями за разбитую машину. Прибывшие дорожные полицейские зарегистрировали у него алкоголь в крови – около 0,333 промилле. В сочетании со скоростью больше 100 километров в час (в соцсетях очевидцы рассказывают, что машина буквально летела по дороге), это и привело к оборвавшимся 4 жизням.

С ДЕТСТВА ГРЕЗИЛА МУЗЫКОЙ

Погибшими девушками оказались местные жительницы Бакалов – 16-летняя Яна А., 18-летняя Анна Е., 19- летние Ксения Л. и Эльвина С. Все они с детства дружили между собой, учились в одной школе. Яна увлекалась эстрадным пением и училась в местной музыкальной школе. Несколько лет назад девочка стала дипломантом во всероссийском конкурсе юных музыкантов и поступила в Училище искусств.

- Яна никогда не была равнодушной. Она всегда старалась помогать, как бы трудно это не было. Обучалась в первой Бакалинской школе, в 2021 закончила девять классов, и успешно сдала все экзамены. По окончании поступила в музыкальное училище города Уфа, потому что с малых лет она увлекалась музыкой и пением. Посещала также в процессе обучения детскую школу искусств. Светлая и добрая память о Яне останется в наших сердцах навсегда. Царствие небесное. Спи спокойно Яна! – не может сдержать грусть друг погибшей девушки Сергей Л.

В этом же конкурсе юных музыкантов обладательницей почетного диплома стала и Эльвина С. Девушка также мечтала связать свою жизнь с музыкой и стать известной певицей.

ОТПРАВИЛИСЬ ВСТРЕЧАТЬ РАССВЕТ

Накануне вечером подруги собрались в кафе, что на окраине поселка - девушки танцевали и веселись, а утром решили отправиться встречать рассвет, но по дороге и случилось роковое столкновение.

- Сегодня в Бакалах произошла страшная трагедия. Ранним утром в ДТП погибли 4 молодые девушки – выпускницы Бакалинской первой школы, очень активные, талантливые, ответственные, но, к сожалению, их жизнь оборвалась очень рано… Выражаю искренние соболезнования родителям, близким и друзьям погибших, терпения и сил вам, - выразил сочувствие родным погибших глава администрации Бакалинского района Александр Андреев.

- Просто не верится. Такие молодые, красивые, талантливые. Впереди еще вся жизнь, выйти замуж растить детей… Соболезнуем родителям, пусть земля будет пухом девочкам, - скорбят односельчане погибших.

А ЧТО ЗА ВОДИТЕЛЬ?

О самом водителе известно то, что это местный 23-летний житель Марс Г. – студент филиала крупного технического вуза республики. В соцсетях парень часто делится фотографиями своей дорогой иномарки, а также снимками из заграничных поездок: вот он позирует на фоне пустыни, а вот гуляет по старинным улочкам Европы. Явными увлечениями молодого человека были гонки и охота. Также он часто выезжал на Север, где работал вахтовым методом.

Известно, что иномарка зарегистрирована на самого водителя. В Бакалы он приехал навестить родителей. Местные очевидцы рассказывают, что, скорее всего, парень был на дороге не один, а вместе с приятелями устроил гонки. Сейчас все обстоятельства аварии выясняют дорожные полицейские.

- Девушки вышли из кафе и прошли от него всего 60 метров. Предварительно, со слов водителя, скорость транспортного средства на момент аварии составляла около 110 км/ч. В результате наезда пешеходы скончались до приезда скорой медицинской помощи. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, - отметил главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

СЛЕДОВАТЕЛИ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

На месте происшествия работают руководство ГИБДД МВД по Башкирии, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД республики и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория. По факту смертельной аварии следователи уже возбудили уголовное дело.

- Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а так причины и условия, ему способствовавшие. С подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования находится на контроле у руководства следственного управления республики, - уточнили в пресс-службе регионального Следкома.

В свою очередь, глава Башкирии Радий Хабиров поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших девушкам. Сейчас с родственниками работают психологи.

"КП-Уфа" приносит искренние соболезнования родных погибшим девушек.

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