Раскрыта личность предполагаемого пьяного водителя, который насмерть сбил четырех девушек в Бакалах

Фото: vk.com

За рулем Audi, которая насмерть сбила четырех девушек в Бакалах, мог быть 23-летний Марс Г. из Башкирии.

Напомним, что страшное ДТП произошло ранним утром в понедельник 18 июля в Бакалинском районе Башкирии. Черная Audi на огромной скорости сбила четверых девушек, которые шли пешком по объездной дороге в Бакалах. К сожалению, все они погибли на месте. В ГИБДД Башкирии сообщили, что водитель иномарки был пьян.

«КП-Уфа» стала известна личность предполагаемого водителя, который устроил смертельное ДТП в Бакалах с участием четырех девушек. Им оказался 23-летний студент из Уфы Марс Г. Парень учится в одном из технических вузов столицы. Молодой человек часто выкладывает фотографии дорогой иномарки и снимки из заграничных поездок. Госномер иномарки также зарегистрирован за 23-летним студентом.

Сейчас во всех обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Нельзя исключать, что за рулем машины находился другой человек.