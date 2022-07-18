«Я рыть землю буду, но наказания он не избежит»: Хабиров – о пьяном водителе, насмерть сбившем четырех девушек

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Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ДТП с четырьмя погибшими девушками, которых в селе Бакалы сбил пьяный водитель. Руководитель региона пообещал, что виновник аварии не избежит наказания. Об этом он сказал во время оперативного совещания в местном правительстве 18 июля.

– Пьяный негодяй – по-другому не скажу – сбил четырех девчонок. Все погибли. Я вот точно говорю, что эту ситуацию беру под личный контроль. Негодяй понесет наказание. Я рыть землю буду, но наказания он не избежит. Надо усиливать борьбу [с пьяными водителями]. Негодяй попался пьяным – надо теперь смотреть, забирают ли у него права. Надо провести совещание с судейским сообществом. Максимальное наказание там должно быть, – сказал Хабиров.

Во время «оперативки» глава Башкирии вызвал на связь руководителя Бакалинского района Александра Андреева. Тот рассказал, что мать одной из погибших девушек сейчас находится на вахте в Новом Уренгое. По словам чиновника, в ближайшее время ей помогут вернуться на родину, чтобы проститься с дочерью. Хабиров также поручил Андрееву, чтобы местная администрация взяла на себя расходы на похороны погибших и медицинскую психологическую помощь их родным.

Напомним, смертельное ДТП случилось сегодня, 18 июля, около 4:35 утра на объездной дороге села Бакалы. Девушек 17-19 лет сбил 23-летний пьяный водитель за рулем Audi A5. Пешеходы скончались до приезда медиков. Водитель сейчас находится в полиции.