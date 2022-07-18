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Происшествия18 июля 2022 5:42

Стали известны личности четырех девушек, которых в Башкирии насмерть сбил пьяный водитель

Погибшим не было еще и двадцати лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Погибшим было всего 17-19 лет

Погибшим было всего 17-19 лет

Глава Бакалинского района Башкирии Александр Андреев рассказал о четырех девушках, которых в райцентре сегодня утром, 18 июля, насмерть сбил пьяный водитель Audi A5. Погибшими оказались:

– Яна А.;

– Анна Е.;

– Эльвина С.;

– Ксения Л.

Всем им 17-19 лет.

– Девушки – выпускницы Бакалинской первой школы, очень активные, талантливые, ответственные, – написал Андреев. – Выражаю искренние соболезнования родителям, близким и друзьям погибших, терпения и сил вам.

Напомним, ДТП произошло около 4:35. На объездной дороге села Бакалы девушек, шедших по обочине, сбил пьяный 23-летний водитель. Пешеходы скончались до приезда скорой помощи.