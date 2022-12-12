В Башкирии резкий рост пациентов с ОРВИ и больные часами ждут медиков. Объясняем, почему так происходит

Ежедневно к врачам записываются около 150 тысяч жителей Башкирии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 22%, сообщил на совещании в правительстве министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

С началом «холодного» сезона в Башкирии уже зарегистрировано 367 661 случай заболевания ОРВИ. По данным Минздрава республики, всего за неделю количество больных простудными заболеваниями увеличилось на 22%, а показатель заболеваемости составил 92,9 на 10 тысяч человек. По словам министра здравоохранения Башкирии, на данный момент от гриппа в республике привито более двух миллионов человек.

ЖАЛОБЫ НА СКОРУЮ ПОМОЩЬ

В комментариях под постами главы Башкирии жители жалуются на проблемы с вызовом скорой помощи. Практически все сообщения по этой теме начинаются одинаково: у ребенка сильно поднялась температура, вызвали скорую помощь, прождали три-четыре часа. Некоторые пользователи подчеркнули, что медики так и не приехали.

- Вчера в 21:57 вызвала скорую. У ребенка 5 лет температура поднялась до 39,2. Три раза сбивала, не помогало. Ждала скорую, в 00.13 позвонила уточнить, заявка актуальна ли. Обещали ускорить вызов. В итоге - не приехала скорая. Ждала всю ночь. Только на телефоне пропущенный вызов от Демской скорой помощи в 4.20 ч. Никто даже не приезжал, а в отчёте у них - не открыли дверь, - пишет жительница Уфы.

Похожие сообщения встречаются в комментариях под постами Радия Хабирова уже несколько дней подряд. Многие отмечают, что болеют именно маленькие дети, как те, что посещают детские сады, так и те, что сидят дома.

По субботам обратиться за врачебной помощью пациенты в Башкирии смогут с 08:00 утра до 20:00 вечера Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОЧЕМУ НЕ ПРИЕЗЖАЕТ «СКОРАЯ»?

К сожалению, из-за большого количества вызовов скорой помощи, бригады не всегда успевают приехать на помощь. Так, накануне в Белорецке пожилой мужчина скончался прямо на улице, так и не дождавшись приезда медиков.

Ранее собственный источник «КП-Уфа» на одной из станций скорой медицинской помощи объяснял причину нехватки бригад. Это связано, прежде всего, с острой нехваткой именно водителей, которые медперсоналом не являются и никаких доплат им не положено. Собеседник отмечает, что уровень заработной платы водителей скорой помощи не слишком привлекательный, чтобы в эту структуру желали идти работать молодые и активные жители республики.

ПРОБЛЕМА ЗАПИСИ

Чуть раньше жители Башкирии точно также массово жаловались на невозможность записаться к врачу или вызвать его на дом для маленького ребенка. Из-за этого на прошлой неделе глава региона отчитал министра здравоохранения Айрата Рахматуллина на оперативном совещании. После чего была организована группа контроля качества по предоставлению услуги записи к врачу.

Как отметили в Минздраве республики, чтобы решить проблему записи на прием к врачу, было увеличено время работы поликлиник, а также организована дополнительная работа службы вызова врача на дом в воскресенье. Чтобы устранить нехватку специалистов, к приему пациентов в поликлиниках подключили студентов-ординаторов второго года обучения.

Резкий рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Башкирии подтверждается также данными о количестве обращений к врачам. Так, в своем докладе на оперативке в республиканском правительстве Айрат Рахматуллин, представил статистику, согласно которой, в среднем ежедневно в контакт-центр Минздрава поступает около 35 тысяч звонков. На прием к врачу всеми доступными способами записываются около 150 тысяч человек, из которых около 4,5 тысяч человек вызывают врача на дом. Поликлиники по всей республике принимают порядка 100 тысяч пациентов каждый день.

По всей Башкирии не хватает водителей скорой помощи Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Ранее в Минздраве Башкирии отмечали, что график работы поликлиник увеличен и продлен на выходные дни. По субботам обратиться за врачебной помощью пациенты смогут с 08:00 утра до 20:00 вечера. Дополнительно в воскресенье можно вызвать врача на дом с 8:00 до 14:00.

КАРАНТИНА В ШКОЛАХ НЕТ

Как отмечала на прошлой неделе главный санитарный врач Башкирии Анна Казак, на данный момент в школах республики карантина по гриппу и ОРВИ нет. В Роспотребнадзоре по республике подчеркивают, что отправить класс на дистанционное обучение или на карантин возможно только если в нем заболели более 20% учеников. На данный момент более половины заболевших ОРВИ в регионе – дети до 14 лет.

Роспотребнадзор по Башкирии и Минздрав предупреждают всех жителей республики: при малейшем недомогании лучше остаться дома и обратиться к врачу.