Хабиров дважды за оперативное совещание отчитал министра здравоохранения Башкирии

фото: vk.com // Айрат Рахматуллин

Глава Башкирии Радий Хабиров дважды за оперативное совещание 5 декабря отчитал министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина из-за шквала жалоб жителей на невозможность записаться на прием к врачу.

Первое замечание чиновнику руководитель региона сделал в первой половине заседания. Он предложил министру увольнять сотрудников ведомства, из-за которых запись на прием к специалистам становится проблемной. Под конец оперативного совещания Хабиров вновь обратился к министру по тому же вопросу, но уже более развернуто.

– Я вам делаю второе замечание уже. Второе замечание как министру. Вы когда эту историю остановите? Обратите, пожалуйста, внимание. Это – нехорошо. Самое главное и страшное – когда человек не может ни дозвониться, ни получить помощь. Он в отчаянии. У нас сейчас не ковид идет, не какая-то «чрезвычайщина». Поликлиники строим, оборудование закупаем – вроде, все есть. Но такое ощущение, что количество звонков [с жалобами] только увеличивается. Катастрофа будет, когда нам не будут писать [обращения]. Они [жители] поймут, что бессмысленно сюда писать – ответа никакого нету и помощи нет. С другой стороны, хорошо, что нам пишут. Но раз нам пишут, значит, надо реагировать, – заявил Радий Хабиров.

Он поручил Рахматуллину «отложить» другие дела, заняться проблемой записи к врачу и пройтись по поликлиникам.

Напомним, глава Башкирии по той же причине отчитывал Минздрав и на прошлой неделе.