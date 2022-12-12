Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии прокуратура проверяет факт гибели мужчины, который не дождался приезда скорой. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Как рассказали очевидцы, трагедия случилась в Белорецке на перекрестке улиц Крупской и Карла Маркса. 60-летнему мужчине внезапно стало плохо с сердцем. Прохожие помогли ему, чем смогли, и вызвали медиков. Однако на звонки оператор скорой помощи отвечал, что «машин нет». В итоге, как утверждают граждане, примерно через 45 минут после приступа мужчина умер, так и не дождавшись приезда специалистов.

Произошедшим ЧП заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство проведет проверку, в результате которой будет дана оценка деятельности медиков. К проведению проверки были также подключены специалисты республиканского Росздравнадзора.

– При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.