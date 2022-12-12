Минздрав Башкирии увеличил время работы врачей после жалоб на невозможность записаться на прием

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Министерство здравоохранения Башкирии увеличило время работы врачей после жалоб на невозможность записаться на прием. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании в Центре управления республикой рассказал глава Минздрава Айрат Рахматуллин.

Для улучшения ситуации была организована группа контроля качества по предоставлению услуги записи на прием к врачу. Также время работы поликлиник было увеличено, а в воскресенье организована дополнительная работа службы вызова врача на дом. Контакт-центр Минздрава республики тоже стал работать дольше. Чтобы устранить нехватку специалистов на помощь медикам пришли 624 ординатора второго года обучения.

Напомним, неделю назад глава Башкирии дважды за оперативное совещание отчитал министра здравоохранения Башкирии из-за жалоб от граждан на невозможность записаться на прием к врачу.