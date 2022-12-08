Чаще всего гриппом и ОРВИ заболевают дети до 14 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На днях в пресс-центре ИА «Башинформ» прошел брифинг, посвященный заболеваемости гриппом в Башкирии. Приглашенные участники – главный санитарный врач республики Анна Казак и начальник отдела организации оказания амбулаторной медицинской помощи регионального Минздрава Альбина Танцыкужина – рассказали, стоит ли ждать зимой эпидемии гриппа, какой штамм будет самым распространенным, а главное – будут ли в Башкирии вводить обязательный масочный режим.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ В БАШКИРИИ

Пока что цифры статистики остаются тревожными: сейчас острыми респираторными инфекциями болеют более 30 тысяч жителей Башкирии, причем более половины из них – дети до 14 лет. Стоит ли ожидать ухудшения ситуации?

- Действительно, сейчас идет рост заболеваемости, но это было вполне ожидаемо. Мы уже давно приучены, что с конца ноября - начала декабря люди начинают активно болеть не только ОРВИ (+47% за последнюю неделю), но и гриппом, - отмечает глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак.

О прогнозах на эпидсезон в Башкирии рассказали преставители Минздрава и Роспотребнадзора Фото: Яна БАЗЕКИНА

Если говорить о гриппе, то в Башкирии, как и по всей России, преобладает штамм Н1N1 – грипп А, который еще называют «свиным» гриппом. Это эпидемический штамм, известный еще с 2009 года – он протекает в более тяжелой форме, часто вызывает осложнения. На сегодняшний день зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом в Башкирии, и 10 из них приходятся именно на «свиной грипп». При этом 8 случаев заболевания приходится именно на детей.

Как объясняет представитель Минздрава Альбина Танцыкужина, при обращении пациента к врачу в первую очередь проводится тестирование на коронавирусную инфекцию. Дело в том, что симптомы у гриппа, ОРВИ и ковида зачастую одинаковые, а вот лечение отличается.

- Если коронавирус исключен, пациент переносит заболевание в легкой или средней форме, ему назначают общее противовирусное лечение, которое он проходит лабораторно. Если состояние больного оценивается как тяжелое, ему проводят тестирование на грипп, и при необходимости госпитализируют, - уточняет врач.

КОМУ НУЖНО ПРИВИВАТЬСЯ ОТ ГРИППА В БАШКИРИИ

Если говорить о том, кто чаще всего заболевает гриппом, то в группе особо риска люди старше 60-65 лет (из-за слабого иммунного ответа, лица с хроническими заболеваниями, беременные женщины, маленькие дети, а также люди, которые по долгу профессии, постоянно общаются с другими людьми – медики, учителя, социальные работники и др. При этом грипп опасен тем, что негативно влияет на все органы и системы организма, а его сокрушительные последствия могут настигнуть человека и через 10 лет.

- Именно этим группам мы настоятельно советуем привиться от гриппа в первую очередь. К тому же, нельзя не отметить, что сейчас особенно высок риск совместной циркуляции вирусов гриппа и коронавируса. То есть человек может одновременно заболеть этими инфекциями, и тогда последствия для здоровья будут непредсказуемыми, - отмечает Анна Казак.

Именно поэтому и Роспотребнадзор, и Минздрав настоятельно советует жителям Башкирии как можно скорее вакцинироваться, тем более что от гриппа и ковида можно привиться одновременно – по прививке в каждое плечо.

Единственным способом защитить себя в сезон эпидемии – сделать прививку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КОГДА ЛУЧШЕ ПРИВИТЬСЯ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ

Как отмечает Анна Казак, всплеск заболеваемости гриппом в Башкирии ожидается в конце января – начале февраля 2023 года. Поэтому вакцинироваться нужно именно сейчас, чтобы успел сформироваться иммунный ответ. А вообще вакцинация от гриппа в республике стартовала еще в начале сентября, и многие уже успели позаботиться о своем здоровье.

- После пандемии ковида отношение к вакцинации у людей сильно изменилось. Многие стали ответственнее относиться к своему здоровью, и уже самостоятельно записываются на прививку до начала эпидемиологического сезона. В настоящий момент у нас привито 1 992 909 жителей республики, что составляет 49,6 % населения и 78,9 % от запланированного числа. По этому показателю мы находимся на 24 месте в Российской Федерации, опережая многие субъекты, - подчеркивает главный санитарный врач Башкирии.

КАКИЕ ВАКЦИНЫ ОТ ГРИППА В БАШКИРИИ

При этом медики подчеркивают, что все 3 вакцины, которые сейчас доступны в республике «Гриппол», «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», эффективны против всех существующих видов гриппа.

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА В БАШКИРИИ

Чтобы вакцинироваться, сначала необходимо записаться к участковому терапевту любым удобным способом (напрямую в регистратуре, через «Госуслуги» или по единому номеру 122). Врач осмотрит вас и, если нет противопоказаний, вам сделают прививку. Если говорить о противопоказаниях, то их очень мало – в основном, это аллергия на компоненты вакцины. Среди временных медотводов можно назвать ОРВИ и обострение хронических заболеваний.

ВАКЦИНАЦИЯ ВЫГОДНА ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Кстати, вакцинация от гриппа в Башкирии проводится не только за счет средств федерального и регионального бюджетов, но и за счет самих работодателей, которые могут организовать централизованную вакцинацию своих сотрудников «не отрываясь от производства». Для этого им необходимо заключить договор с медицинским учреждением и определить время и место для процедуры.

Все вакцины, которые есть в республике, защищают от всех штаммов гриппа Фото: Иван МАКЕЕВ

- Во-первых, это экономически выгодно для самих работодателей. Работники будут меньше болеть и не в тяжелой форме, а значит, будут реже уходить на длительные больничные. Во-вторых, это и разгрузка системы здравоохранения. Нет огромных очередей из больных, а врачам не нужно ходить по вызовам до глубокой ночи, - подчеркнули в региональном Роспотребнадзоре.

БУДЕТ ЛИ ВВОДИТЬСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ?

На вопрос, будет ли в Башкирии вводиться обязательный масочный режим, Анна Казак отметила, что это необходимость возникает лишь в случае, когда эпидемиологическая ситуация приближается к своим крайним значениям – как по заболеваемости, так и по загруженности системы здравоохранения.

- На сегодняшний день такой необходимости нет. Конечно, мы ведем постоянный мониторинг ситуации, и в случае осложнения масочный режим будет введен. При этом мы настоятельно рекомендуем работодателям самостоятельно вводить масочный режим, если люди начинают заболевать целыми кабинетами, отделами, цехами. Продолжает действовать масочный режим в поликлиниках и стационарах. В детсадах и школах масок нет, но там работает входной фильтр. То же самое мы рекомендуем сделать в колледжах и вузах, - добавила Анна Казак.

МНОГО ЛИ ШКОЛ В БАШКИРИИ УШЛО НА КАРАНТИН?

Несмотря на то, что болеют и дети, и учителя, ситуация в школах остается под контролем. Если в классе заболевает более 20% учеников, по решению администрации школы, он отправляется либо на карантин, либо на дистанционное обучение. При этом врачи подчеркивают: более половины заболевших респираторными инфекциями в республике – дети до 14 лет. Поэтому при малейших признаках недомогания родителям стоит немедленно показать ребенка врачу и ни в коем случае не вести его в коллектив.

А ЧТО НАСЧЕТ НОВОГОДНИХ УТРЕННИКОВ?

Родители могут выдохнуть спокойно: утренники в школах и детсадах, как и другие праздничные мероприятия пройдут без противоэпидемических ограничений. Все-таки ОРВИ – не ковид, поэтому массовые гулянья не запрещены. Конечно, лучше проводить их на открытом воздухе, а если в помещении – то регулярно его проветривать и дезинфицировать.

- Родителям присутствовать на утренниках можно. Но опять же: чувствуете себя неважно – оставайтесь дома, - добавила Анна Казак.

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ПОЛИКЛИНИКИ В ЭПИДСЕЗОН?

Кроме того, в связи с ростом уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом Минздрав принял решение с 7 декабря увеличить время работы поликлиник. Теперь по будням в медучреждениях будут принимать больных до 21.00, а не до 20.00, как это было раньше.

Также Альбина Танцыкужина добавила, что изменился график работы поликлиник и в выходные. По субботам обратиться за врачебной помощью пациенты смогут с 08.00 утра до 20.00 вечера. Дополнительно в воскресенье будут выводить дежурных специалистов, которые будут ходить на вызовы по домам.