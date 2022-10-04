В Уфе задержали начальника по призыву одного из военкоматов

В Уфе правоохранительные органы задержали начальника отделения призыва военкомата по Калининскому и Орджоникидзевскому районам Константина Воропаева Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Уфе правоохранительные органы задержали начальника отделения призыва военкомата по Калининскому и Орджоникидзевскому районам Константина Воропаева. Об этом со ссылкой на собственные источники 4 октября сообщили Пруфы.рф.

В издании передали, что Воропаев якобы может быть причастен к делу уфимских хоккеистов, признавшихся в покупке военных билетов, чтобы избежать призыва в армию. Официальных комментариев от СК и МВД по задержанию сотрудника военкомата пока не поступало.

Напомним, весной этого года прямо перед «Уфа-Арена» был задержан экс-сотрудник ГИБДД Фарит Самигуллин, которого обвинили в посредничестве во взяточничестве. В ходе следствия он признался, что оказывал услуги нескольким игрокам системы «Салавата Юлаева» в незаконном получении отсрочки от службы в армии.